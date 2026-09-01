Los empresarios malagueños muestran su apoyo a Ceuta y reivindican la seguridad nacional como garantía de convivencia, estabilidad y actividad económica

La Confederación de Empresarios de Málaga – CEM expresa su apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta y su ciudadanía, empresas, autónomos, trabajadores e instituciones, ante la situación que atraviesa la ciudad y que está afectando a la convivencia, la seguridad, la estabilidad y al propio desarrollo de la actividad económica.

En este sentido, CEM se suma a la convocatoria ciudadana que tendrá lugar este miércoles, 2 de septiembre, con motivo del Día de Ceuta, y estará representada en la concentración convocada frente al Ayuntamiento de Málaga por el propio consistorio y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Desde Málaga, la organización empresarial quiere trasladar su solidaridad y respaldo al conjunto de la sociedad ceutí y, de manera particular, a su tejido productivo y a la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), reivindicando la necesidad de preservar y reforzar la imagen de Ceuta como una ciudad segura, estable, abierta y atractiva para desarrollar actividad empresarial, generar empleo, invertir y vivir.

“No basta con compensar pérdidas, es preciso recuperar la percepción de Ceuta como lo que debe seguir siendo: una ciudad segura, abierta, comercial y atractiva para vivir, visitar e invertir. La empresa de Ceuta y sus organizaciones, así como sus habitantes, cuentan con toda nuestra solidaridad e implicación”, ha manifestado Javier González de Lara, presidente de CEM.

CEM considera igualmente necesario avanzar en un plan de acción integral que permita afrontar la situación actual y, al mismo tiempo, establecer las bases para una revitalización económica sostenible de Ceuta. Este plan debe contemplar medidas de emergencia y

compensación, pero también actuaciones de transformación que permitan fortalecer de manera permanente su tejido empresarial y productivo.

“La actividad empresarial es un pilar fundamental para la sociedad, en cuanto a su aportación de empleo, progreso y cohesión. Es necesario compensar estos costes y contribuir a que las empresas de Ceuta puedan seguir operando con normalidad, en condiciones de seguridad y estabilidad, para recuperar la confianza y continuar impulsando el crecimiento económico y el bienestar de las personas”, ha señalado González de Lara.

En este contexto, CEM considera que la defensa de la seguridad, la convivencia y la estabilidad de Ceuta trasciende el ámbito estrictamente económico y constituye una cuestión de interés general y de seguridad nacional, que requiere el compromiso de las instituciones y el respaldo del conjunto de la sociedad española.

Asimismo, CEM considera que las especiales circunstancias de Ceuta requieren una consideración económica singular y permanente que permita a sus empresas desarrollar su actividad con seguridad y certidumbre, generar empleo y contribuir al progreso y al bienestar de sus ciudadanos, una reivindicación que debe hacerse extensiva también a Melilla. “No podemos estar recurriendo permanentemente a ayudas extraordinarias; necesitamos soluciones estructurales que refuercen los tejidos productivos de Ceuta y Melilla y

garanticen su futuro económico”.

En este marco, González de Lara, presidente de CEM, CEA y vicepresidente de CEOE, asistirá el próximo 9 de septiembre a la reunión de los órganos de gobierno de la patronal española que se celebrará en Ceuta, en la que se analizarán las medidas necesarias para afrontar la situación de la Ciudad Autónoma, así como cuestiones relacionadas con su seguridad, logística y desarrollo económico