Dos estudiantes malagueñas reciben una beca de la Fundación ”la Caixa” para cursar estudios de posgrado en el extranjero

Su Majestad el Rey ha presidido hoy la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa”, otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2025. Se trata de la 44.ª edición del programa de becas de la entidad, que tiene como objetivo fomentar el talento de los estudiantes excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades y centros de investigación del mundo.

También han asistido a este acto, celebrado en CaixaForum Madrid, el Ministro de Hacienda, Arcadi España, y el Presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé. «En la Fundación ”la Caixa” estamos convencidos de que impulsar la excelencia, con el apoyo a las personas con mayor talento, constituye uno de los motores fundamentales del progreso científico y del bienestar social. El programa de becas de la Fundación responde a esta convicción desde 1982, convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de la entidad, con un gran prestigio nacional e internacional», ha explicado Isidro Fainé.

Luis Sentís, referente internacional en robótica humanoide y sistemas ciberfísicos, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de becarios de la Fundación ”la Caixa”. Catedrático en la University of Texas at Austin, director de Good Systems y cofundador de la empresa Apptronik, Sentís impulsa una robótica centrada en las personas en la que combina innovación tecnológica con una clara visión humanista orientada a la convivencia segura entre humanos y máquinas. Su trayectoria internacional comenzó en Estados Unidos gracias a una beca de posgrado de la Fundación ”la Caixa” que le permitió realizar sus estudios de máster en la la Stanford University y sentar así las bases de una carrera dedicada a integrar ética, ingeniería y sociedad. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con varios galardones, entre los que destaca el NASA Elite Team Award por sus contribuciones al Johnson Space Center.

Entre los becados, hay dos estudiantes de Málaga:

Carmen Aguilar Ruiz cursa un máster en Biodiversidad Marina y Conservación en la University of California-San Diego La Jolla (Estados Unidos). Nacida en Málaga, es graduada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y ha ampliado su formación en diferentes centros universitarios de Australia, donde exploró el campo de la biología desde perspectivas diversas, como la ecología de arrecifes de coral y comunidades de peces en la University of Sydney. Su pasión por los cetáceos comenzó mucho antes de estas experiencias y guía cada paso de su trayectoria académica. Está comprometida con su conservación, lo que la impulsa a estudiar su comportamiento, la ecología de sus poblaciones y sus interacciones con el entorno y las actividades humanas. El objetivo de su posgrado es ampliar su conocimiento sobre estas especies, poco estudiadas pero fundamentales, para diseñar estrategias de conservación eficaces y mitigar el impacto humano; y prepararse para el siguiente paso en su trayectoria: un doctorado sobre comportamiento y ecología de poblaciones de cetáceos.

Elisa Lenker Andrade cursa un máster en Ciencias Políticas (Ciencia Política y Economía Política) en la London School of Economics and Political Science (Reino Unido). Nacida en Estepona (Málaga), es graduada en Traducción e Interpretación de español, inglés y chino por la Universidad de Granada, máster en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Salamanca y máster en Relaciones Internacionales por la Ming Chuan University (Taipéi, Taiwan). Profesionalmente, ha trabajado como becaria Blue Book para la Comisión Europea en Bruselas y como asistente de investigación en el Esade Center for Global Economy and Geopolitics (EsdeGeo) en Madrid.

Datos estadísticos de los nuevos becarios

Las 100 becas concedidas están repartidas entre tres continentes: 64 becas son para estudiar en Europa; 35, para estudiar en América, y 1, para estudiar en Asia. Los países que atraen a más becarios son el Reino Unido (38) y los Estados Unidos (34).

Los 100 becarios de la promoción del año 2025 provienen de 27 provincias españolas, de 1 distrito portugués. Cinco de ellos son originarios de Argentina, Cuba, Italia, Líbano y Serbia. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (30), Madrid (22), Zaragoza (4), Sevilla (3), Tarragona (3) y Valencia (3).

La edad media de los becarios en el momento de recibir la beca es de 24 años.

Jóvenes brillantes en múltiples disciplinas

A esta edición de las becas de la Fundación ”la Caixa” para cursar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 1.101 solicitudes elegibles para optar a 1 de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes tienen que superar una primera fase de evaluación por medio del sistema de peer review (evaluación llevada a cabo por expertos con competencias similares) y los candidatos que reciben las mejores cualificaciones son convocados a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el grado de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten niveles de excelencia sobresalientes. La eficiencia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación ”la Caixa” a la hora de conseguir su admisión en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que reciben a más becarios son la University of Cambridge (10), la Columbia University (9), la London School of Economics and Political Science (8), la ETH Zürich (5), la Harvard University (5) y la University of Oxford (5).

Las disciplinas más representadas son las matemáticas (15), la geografía, las ciencias políticas y las relaciones internacionales (14), la ingeniería y la tecnología (12), el arte y la historia (11), la física (9), las ciencias de la vida (7) y el derecho (6).

Más de cuatro décadas apostando por el futuro de las nuevas generaciones

El programa de Becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa” es un referente entre la comunidad universitaria. Diferentes aspectos lo hacen especialmente valioso:

En España es el programa que convoca el mayor número de becas para cursar estudios de posgrado en el extranjero.

Las becas están abiertas a todas las disciplinas de estudios.

El programa cubre el coste de la matrícula y un estipendio mensual. Además, cuenta con una dotación para gastos de desplazamiento e incluye la asistencia a unas jornadas de orientación previas a la incorporación a las respectivas universidades.

Los becarios pasan a formar parte de la Asociación de Becarios de la Fundación ”la Caixa”, un clúster de excelencia formado por más de 6.700 personas con formaciones profesionales, intereses y talentos diversos que se han convertido en una referencia en los ámbitos académico y profesional.

Desde el inicio del programa de Becas de posgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2025, la Fundación ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de más de 229 millones de euros a la formación en el extranjero de 4.177 estudiantes.

La inversión de la Fundación ”la Caixa” en la convocatoria del año 2025 ha sido de 10 millones de euros. El coste medio de las becas concedidas para realizar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros.