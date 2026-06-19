Cuevas de San Marcos da la bienvenida al verano con pantallas gigantes para ver los partidos del Málaga CF y de España

El municipio Cuevas de San Marcos pone en marcha este fin de semana su programación festiva para este verano. Y lo hace con el fútbol como protagonista, ya que el Ayuntamiento instalará pantallas gigantes en espacios públicos para poder disfrutar, por un lado, del partido de vuelta de la final de las eliminatorias por el ascenso a Primera División del Málaga Club de Fútbol y, por otro, del segundo partido de la Selección Española en el Campeonato del Mundo de la FIFA que se está celebrando en Canadá, Estados Unidos y México.

La fiesta de fin de curso del Colegio Ciudad de Belda dará el pistoletazo de salida a un programa que se centrará en el balompié el sábado, para disfrutar en el Campo de Fútbol Antonio García del encuentro que el equipo blanquiazul disputará frente a la Unión Deportiva Almería en tierras indálicas, a partir de las 21:00 horas.

Esa misma tarde, desde las 20:00 horas, la explanada de la Piscina Municipal acogerá la actuación de La Rumba de Cortés y, para ir haciendo ambiente futbolero, habrá pintaras malaguista. Además, después del partido, en este mismo punto de la localidad, Fiesta Ibicenca con DJ Juandoke.

Al día siguiente, el Paseo Federico García Lorca acogerá la pantalla instalada para animar a la Selección Española de Fútbol, que juega, desde las 18:00 horas un nuevo encuentro del Mundial, esta vez frente al combinado de Arabia Saudí.

La gala de baile flamenco de la Asociación Arte del Genil cerrará el día 27 la programación de eventos de verano de Cuevas de San Marcos en junio.

La Virgen del Carmen, protagonista del julio cuevacho

El mes siguiente estará centrado en la celebración de las Fiestas Patronales Carmelitanas. Así, el 3 de julio, tendrá lugar el traslado de la imagen de Nuestra Señora del Carmen desde su ermita hasta la Iglesia de San Marcos Evangelista, para comenzar con los cultos.

Tras la Noche del Pescaíto, que se celebrará el día 8, llegarán unas jornadas con protagonismo absoluto para la patrona. Con la ofrenda floral y la Verbena en honor a la Virgen del Carmen, el 11 de julio; el pregón, que se desarrollará el día 15, y la celebración de la festividad en la jornada siguiente, antes de que el 17 de julio se lleve a cabo el traslado de nuevo a la ermita.

Música y feria

El Festival de Jazz, el próximo 25 de julio, pondrá fin al programa festivo estival en Cuevas de San Marcos ese mes. Y también en el siguiente estará la música muy presente, ya que el 1 de agosto se llevará a cabo el concierto de verano de la banda de la Asociación Musical Maestro Quintana.

Y del 6 al 9, Cuevas de San Marcos vivirá una de las fechas más esperadas por los vecinos y muchos cuevachos que regresan por unos días a su municipio natal, para disfrutar del verano con familia y amigos, con la celebración de la Feria de Agosto.