CRN de Hostelería organiza el I Foro Nacional de Mujeres en Hostelería para impulsar el liderazgo femenino en el sector

La jornada reunirá a profesionales de referencia de ámbito nacional para abordar cuestiones relacionadas con el liderazgo, el emprendimiento, la innovación, la formación y el desarrollo profesional femenino en uno de los sectores estratégicos para la economía española.

Organizado por el CRN de Hostelería, adscrito al Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el foro forma parte de las actuaciones destinadas a fomentar la transferencia de conocimiento, el análisis de tendencias y la promoción del talento en el sector hostelero.

Bajo el lema "Inspirando liderazgo, impulsando talento, construyendo futuro", el encuentro pretende dar visibilidad a las mujeres que lideran empresas, equipos y proyectos innovadores dentro de la hostelería, al tiempo que genera un espacio de diálogo sobre los retos y oportunidades que afronta el sector en materia de igualdad, empleabilidad y desarrollo profesional. Así lo ha señalado la directora del CIOMIJAS-CRN de Hostelería, Raquel Hidalgo-Barquero Estalayo.