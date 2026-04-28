La Costa del Sol vuelve a vibrar al ritmo de Mamzel at Finca Besaya, que da comienzo a una nueva temporada presentando “Sauvage

Ubicado en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, Mamzel at Finca Besaya se transforma esta temporada en una jungla contemporánea llena de misterio, elegancia y energía. La exuberante decoración selvática invade cada rincón del espacio, transportando al cliente a un universo exótico donde la naturaleza cobra vida entre luces, texturas y detalles sorprendentes.

Marbella vuelve a vibrar al ritmo de Mamzel at Finca Besaya, que da comienzo a una nueva temporada presentando “Sauvage” El gran protagonista de esta temporada es “Sauvage” , un show inmersivo creado por Fidel Buika, director creativo de la casa, bajo la supervisión de Zazou Belounis, CEO de Casanis Group. Una producción de alto nivel que reúne a más de 20 bailarines internacionales sobre el escenario, con impactantes vestuarios inspirados en personajes animales y criaturas salvajes que convierten cada actuación en una fantasía visual.

La música moderna, vibrante y cuidadosamente seleccionada acompaña cada momento de la noche, animando al público a formar parte activa del espectáculo. En Mamzel no solo se cena: se canta, se baila, se celebra y se vive una experiencia multisensorial que conecta con la emoción desde el primer instante.

A nivel gastronómico, la temporada estrena una nueva carta diseñada por Fabian Cangas, chef ejecutivo, quien presenta una propuesta sofisticada, creativa y pensada para compartir. Sabores internacionales, técnica contemporánea y producto de primer nivel se unen en un menú que completa una velada excepcional.