Corona Sunset Spots celebra el verano en Andalucía con fiestas veraniegas y Pura Vida como la gran embajada del atardecer

Tras el lanzamiento de la esperada segunda edición de Corona Sunset Spots —la guía exclusiva que reúne los 100 mejores locales de España para disfrutar de la puesta de sol—, la marca de cerveza da un paso más allá y lleva a Andalucía sus icónicas fiestas veraniegas al atardecer. Corona transformará los locales seleccionados de la comunidad autónoma, en puntos de encuentro para celebrar el sunset como se merece: invitando a poner la vida en primer plano y salir al aire libre bajo el lema ‘Living is Calling’.

Para organizar los espacios de la guía, Corona clasifica los locales elegidos en tres categorías según su experiencia: Embajadas, Oasis y Sellos.Las Embajadas, primera categoría de la guía hacen referencia a los spots más destacados de todo el país, una posición de la que solo gozan cinco de los 100 locales destacados en el proyecto y de los cuales encontramos uno de ellos en la provincia de Huelva: Pura Vida Beach Club. Justo después se encuentran los Oasis, auténticos templos del sunset donde disfrutar de la mejor experiencia y fiestas veraniegas; y finalmente los Sellos, locales con un encanto único seleccionados para formar parte de este mapa imprescindible del atardecer.

Durante los meses de julio y agosto, los locales andaluces más espectaculares de la región se convertirán en verdaderos templos de desconexión y disfrute. Las fiestas veraniegas abarcan los locales destacados en la provincia de Huelva (Pura Vida Beach Club, Mosquito Club y Chiringuito Salitre), la provincia de Málaga (La Caliza, Zorro Callao, Playa Santa y Horno Beach Club) y finaliza en Almería con el Marau Beach Club.

La selección de estos espacios privilegiados ha corrido a cargo de un jurado de expertos compuesto por la actriz Claudia Traisac, el aventurero Gotzon Mantuliz y la campeona mundial de kitesurf Gisela Pulido. Además, este año el proyecto cuenta con la colaboración de Tripadvisor, que distingue a los locales seleccionados dentro de su plataforma.

Living is calling: la experiencia de escuchar a la vida

La experiencia de los locales de Corona Sunset Spots invita a los consumidores a abandonar el "piloto automático" de la rutina y conectar con su mejor versión. Un viaje que comenzará en todos estos spots a través del icónico ritual de la cerveza que les permitirá refrescarse con una Corona y su lima, y en todos ellos podrán disfrutar de exclusivas activaciones in situ que acompañen hasta el momento del sunset.

Justo en el momento antes del golden hour, cada rincón se llenará de música creando una banda sonora especial para el momento más mágico del día. Este momento estará protagonizado por los mejores DJs y bandas locales, con citas muy especiales entre las que destaca la del 15 de agosto en Pura Vida Beach Club, en Punta Umbría, que contará con la actuación exclusiva de uno de los cantantes españoles más esperados del momento, Hey Kid.

Experiencias Corona Sunset Spots:

● 13 de agosto - Mosquito Club (Punta Umbría, Huelva)

● 14 de agosto - Chiringuito Salitre (Isla Cristina, Huelva)

● 15 de agosto - Pura Vida Beach Club (Punta Umbría, Huelva)

● 22 de agosto- Restaurante La Caliza (Rincón de la Victoria, Málaga)

● 25 de agosto- Playa Santa Beach Club (Torremolinos, Málaga)

● 26 de agosto - Zorro Callao (Málaga)

● 28 de agosto - Marau Beach Club (Vera, Almería)

● 30 de agosto- Horno Beach Club (Torremolinos, Málaga)

Además del circuito principal de fiestas, la presencia de la comunidad autónoma en la guía se amplía con una extensa selección de locales reconocidos con el Sello Corona Sunset Spots, consolidando a Andalucía como una de las regiones con mayor protagonismo para disfrutar del atardecer en el país. Esta ruta gastronómica y de ocio incluye destacados establecimientos repartidos por rincones emblemáticos de las provincias de Málaga, Huelva, Granada, Almería, Cádiz y Sevilla, espacios donde también se llevarán a cabo diferentes activaciones de la marca para que los asistentes disfruten del momento más mágico del día.

Todos los que quieran escuchar la llamada de la vida y visitar estos locales en Andalucía y disfrutar del ritual icónico de Corona con su lima pueden descubrir el listado completo en la web oficial de la marca.

Sobre Corona

Corona, marca global de AB InBev, es la icónica cerveza asociada al paraíso, con presencia en más de 180 países. Reconocida como la marca de cerveza más valiosa del mundo en el ranking global BrandZ 2026 de Kantar, Corona invita al mundo a salir al exterior, reconectando a las personas con su esencia natural y con los placeres más simples de la vida. Corona es mucho más que una cerveza, es también un ritual: el ritual de añadir una rodaja de lima tu Corona, una experiencia que eleva cada momento. Corona no es simplemente una bebida; es naturaleza embotellada. Además, la marca busca contribuir a la protección de la naturaleza y se ha convertido en la primera marca global de bebidas con una huella neta cero de plástico. Esto refuerza su compromiso histórico de ayudar a proteger los océanos y playas del mundo frente a la contaminación plástica. Cada sorbo de Corona es una celebración de la naturaleza y de la belleza del mundo que nos rodea.