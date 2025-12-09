El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, se centra en la ordenación del ejercicio de la profesión, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados.
El Colegio de Peritos y Técnicos Industriales de Málaga resalta el visado de los trabajos para dotar de mayor seguridad a la sociedad
En Más de Uno Málaga hablamos con el decano del Colegio de Peritos y Técnicos Industriales de Málaga, José Zayas.
