El Colegio de Enfermería de Málaga se inscribe en el registro nacional de huella de carbono

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha formalizado su inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondiente al año 2024.

Esta inscripción, realizada el pasado 24 de marzo de 2026, reconoce el compromiso del Colegio con la medición y reducción de su impacto ambiental, integrando la sostenibilidad como un eje más de su actividad institucional.

En concreto, el Colegio ha obtenido el sello de cálculo de huella de carbono (alcances 1+2), que certifica la evaluación de las emisiones directas e indirectas derivadas de su actividad.

La inscripción ha sido aprobada por la Oficina Española de Cambio Climático, tras verificar que la organización cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 214/2025, que regula este registro y promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en entidades públicas y privadas.

Compromiso con la sostenibilidad y la salud global

Este paso supone un avance significativo en la apuesta del Colegio de Enfermería de Málaga por la sostenibilidad medioambiental, alineando su actividad con los retos actuales en materia de cambio climático y salud pública.

En este sentido, la institución refuerza su implicación con el proyecto Málaga Ciudad One Health, una iniciativa que promueve una visión integral de la salud, entendiendo la estrecha relación entre la salud de las personas, los animales y el entorno.

Desde el Colegio se subraya que la protección del medio ambiente es también una forma de cuidar la salud, incorporando una perspectiva global que conecta los cuidados sanitarios con la sostenibilidad del planeta.

Con esta acción, el Colegio de Enfermería de Málaga avanza hacia un modelo de gestión más responsable, comprometido con el entorno y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consolidando su papel como agente activo en la construcción de una sociedad más saludable y sostenible.