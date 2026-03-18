El Colegio de Arquitectos Técnicos de Málaga lanza ‘el reto del hormigón’ a los institutos de la provincia para atraer vocaciones hacia la profesión y revertir la falta de técnicos

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga (COAT-Málaga) ha presentado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Belén (IES Belén) el ‚El Gran Concurso del Hormigón‛, una iniciativa que busca acercar a la profesión de la Arquitectura Técnica a las aulas y dar respuesta a la acuciante falta de técnicos en el sector de la edificación. Un reto en el que ya se han registrado más de 40 centros educativos de la provincia y alrededor de 1.000 estudiantes, entre alumnos y alumnas de bachillerato, de la rama científico-técnica, así como de Ciclos Formativos de Formación Profesional de las ramas de edificación y obra civil.

La presentación del Concurso ha contado con la intervención del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones Artacho; la presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, Leonor Muñoz Pastrana; y el director del IES Belén, Guillermo Ruiz Ruiz, que se ha mostrado muy agradecido de que un centro público, referente educativo en un entorno diverso y densamente poblado de la ciudad, haya sido escogido para la presentación de este proyecto impulsado por la entidad colegial.

La Arquitectura Técnica una profesión con pleno empleo y salarios competitivos

Durante su intervención, Leonor Muñoz ha destacado que la Arquitectura Técnica es hoy una profesión con pleno empleo, y salarios que se sitúan notablemente por encima de la media, lo que la convierte en una opción con excelentes salidas laborales para los jóvenes.

Sin embargo, el sector atraviesa una acuciante crisis de mano de obra: actualmente las empresas solo logran cubrir una de cada cuatro vacantes publicadas. En este sentido la presidenta del COAT Málaga, ha subrayado que la edificación ha evolucionado más allá del "ladrillo y cemento", para liderar retos como la sostenibilidad, la rehabilitación energética, la construcción industrializada, la accesibilidad, el confort y la salud de las personas en el ámbito residencial, o la aplicación de IA y los gemelos digitales al ejercicio de la profesión; materias en las que la Arquitectura Técnica tiene papel fundamental. ‚Es necesario despertar vocaciones entre las nuevas generaciones porque Málaga necesita profesionales formados para seguir creciendo‛, ha sentenciado Muñoz Pastrana.

Reivindicación estratégica: El Grado en la UMA

Aprovechando el marco de colaboración institucional, la presidenta ha trasladado a la Junta de Andalucía la necesidad estratégica de implantar el Grado en Arquitectura Técnica en la Universidad de Málaga.

"Somos el quinto colegio profesional de España por número de colegiados, a pesar de que nuestros jóvenes se ven obligados a desplazarse a Granada o Sevilla para estudiar. Es fundamental que Málaga cuente con centro propio para dar respuesta a la demanda real de nuestra provincia", ha reivindicado la presidenta.

La Junta de Andalucía respalda ‘El Gran del Concurso del Hormigón’ como puente estratégico entre las aulas y el sector de la edificación

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, ha subrayado durante la presentación la importancia de esta iniciativa tan original, para conectar de forma real el mundo académico con las demandas del mercado laboral. Briones ha destacado que la Arquitectura Técnica y el sector de la construcción representan hoy una de las vías más sólidas para la empleabilidad juvenil, señalando que "es fundamental que los alumnos visualicen, desde el instituto, que este es un sector de vanguardia, con una necesidad urgente de mano de obra cualificada y un horizonte profesional de éxito". En este sentido, ha puesto en valor tanto la Formación Profesional de Grado Superior como los Grados Universitarios como las herramientas clave para dotar a Málaga de los técnicos que el territorio demanda.

Asimismo, el delegado ha reafirmado el compromiso institucional de la Junta de Andalucía con el proyecto, anunciando que apoyará la difusión de las próximas ediciones del concurso a través de la plataforma Séneca, garantizando así que el reto llegue a todos los centros educativos de la provincia. "La formación es un proceso continuo que acompaña a las personas durante toda su vida; nunca es tarde para seguir aprendiendo o para reorientar una carrera hacia sectores tan dinámicos como este", ha señalado Briones, haciendo hincapié en que la colaboración pública-privada y el apoyo a la formación permanente son los pilares para revertir la falta de técnicos en la provincia.

Éxito de participación: 1.000 estudiantes se han puesto manos a la obra

El concurso ha superado todas las expectativas logrando la inscripción de 43 centros educativos de toda la provincia con alrededor de 1.000 estudiantes, principalmente de 1º de Bachillerato científico-técnico y Ciclos Formativos de Edificación, que se convertirán gracias a la iniciativa en "Arquitectos Técnicos por un día".

Los alumnos deberán fabricar sus propias muestras de hormigón utilizando un kit técnico facilitado por el COAT-Málaga a 131 institutos de la provincia. Tras el período de fraguado, las muestras de hormigón serán sometidas a un ensayo de resistencia mecánica en el laboratorio homologado colaborador Enticontrol, al igual que se realiza en cualquier obra. El centro ganador de Málaga disfrutará de una jornada de actividades náuticas en el litoral, y competirá en la gran final nacional en la que participarán más de treinta centros educativos de otras provincias.

Al finalizar el acto de presentación, un entusiasta grupo de alumnos y alumnas de 1º de bachillerato científico-técnico del IES Belén, dirigidos por la profesora de Tecnología y jefa de estudios del instituto, Rebeca Ruiz Peña, han preparado en vivo la muestra de hormigón con la que van a participar en el concurso.

El Gran Concurso del Hormigón cuenta con el patrocinio de la Mutua de Seguros de la Arquitectura Técnica MUSAAT, y la colaboración del laboratorio de ensayos de materiales de construcción Enticontrol.