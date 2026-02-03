Primera Piedra

Cohousing Sénior Málaga 50 pone la primera piedra de sus edificios en Vélez Málaga

El evento tuvo lugar este pasado sábado 31 de enero en el barrio El Tomillar de Torre del Mar en Vélez Málaga

Redacción

Málaga |

Cohousing Málaga 50, cooperativa pionera en la construcción de viviendas colaborativas, para promover un envejecimiento activo en Torre del Mar, en el municipio de Vélez-Málaga, aprobó el proyecto por unanimidad en la asamblea del pasado 20 de diciembre el presupuesto definitivo de construcción y el contrato de obras con la constructora ORECO BALGÓN.

Además de las personas socias y convivientes del Cohousing, fueron testigos presenciales, por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Vélez, el alcalde Jesús Lupiáñez Herrera, y el delegado de urbanismo, Celestino Rivas Silva, junto a una representación del partido Andalucía por Sí, encabezada por José Pino; el gallego José Luis Masid Formoso, director general de la empresa constructora Oreco Balgón, con sus encargados malagueños, Óscar Fernández y Juan Mariño; y los arquitectos directores de obra, Fernando Rodríguez Caro y Luis Miguel Carranza.

