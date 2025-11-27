El ciclo “Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica” analiza el fenómeno de la IA en entornos profesionales

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga ha organizado la segunda sesión del Ciclo de Conferencias “Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica”, que tendrá lugar el día 28 de noviembre de 2025, viernes, a las 11:00h, en el salón de actos de la sede colegial de Málaga, y que en esta ocasión pondrá el foco en el universo de la innovación, la tecnología y la IA en el entorno profesional.

El encuentro cuenta, como ponente principal, con Carlos Álvarez Ramallo, arquitecto técnico experto en tecnología, datos y real estate, que impartirá la interesante conferencia ‘INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS: RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL’, en la que el recientemente nombrado Embajador de la Profesión por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, pondrá en valor el papel estratégico de los profesionales como agentes de transformación al incorporar la IA y otras tecnologías disruptivas como los gemelos digitales, blockchain, drones, loT, construcción industrializada, etc., para optimizar procesos; garantizar la sostenibilidad, seguridad y calidad en los mismos; traducir la complejidad técnica en información clara y accesible para la ciudadanía; o mejorar la calidad de vida de las personas, entre otros aspectos.

Tras la ponencia magistral se celebrará la mesa redonda ‘LA I.A. COMO NUEVO PARADIGMA SOCIAL: UNA PERSPECTIVA 360º’ en la que representantes de distintos ámbitos como Alicia Izquierdo, concejala de Innovación del Ayuntamiento de Málaga; el catedrático de la UGR y director del proyecto GOIA, Javier Valls; la fundadora de la startup digital Nidus Lab, Ana Lozano; o Enrique Alario, arquitecto técnico experto en aplicación de tecnologías en la dirección de obras, analizarán el impacto multidimensional de la IA, abordando las oportunidades y los desafíos que presenta para la sociedad desde sus respectivas ópticas. La mesa tiene como objetivo ayudar a comprender el rol de la tecnología como agente transformador de la sociedad, la economía y la cultura; debatir sobre las oportunidades y los riesgos que surgen con la adopción masiva de la IA en distintos sectores; analizar los aspectos éticos, legales y sociales cruciales para el desarrollo y la implementación responsable de la IA; y fomentar una visión crítica y constructiva sobre el futuro de la relación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial.

La sesión se ofrecerá en modalidad presencial y por videoconferencia en directo, con la colaboración de Musaat. Es una actividad gratuita, previa inscripción. Plazas limitadas.