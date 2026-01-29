LUZ VERDE

El Centro Comercial Larios recibe el certificado ‘Residuo Cero’ de AENOR y consolida su compromiso con la sostenibilidad

El Centro Comercial Larios -propiedad de MERLIN Properties- ha recibido la certificación ‘Residuo Cero’ otorgada por AENOR, como respuesta a su firme compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, convirtiéndose en el primer centro comercial de Andalucía en obtener este certificado. En concreto, este reconocimiento pone en valor la estrategia llevada a cabo por el centro comercial para gestionar y reintroducir los residuos generados en el ciclo productivo para, de esta forma, evitar que acaben en los vertederos.

Isabel Naranjo

Malaga |

Larios
El Centro Comercial Larios recibe el certificado ‘Residuo Cero’ de AENOR y consolida su compromiso con la sostenibilidad | www.ondacero.es

El equipo auditor ha calificado con un 100% de cumplimiento a Centro Comercial Larios por lo que reconocen la gestión eficiente de residuos y las buenas prácticas ambientales, así como por la implementación de sistemas avanzados de segregación y el impulso de iniciativas de reciclaje.

En concreto, la gestión de residuos es un pilar fundamental en la operativa del centro comercial Larios. Los desechos son diferenciados por materiales y recolectados para poder reutilizarlos o reciclarlos, alcanzando así el 100% de residuos valorizados. Esta estrategia se consigue gracias a la implicación y colaboración activa de operadores, comerciantes y empleados del centro, para garantizar un impacto ambiental positivo y verificable.

