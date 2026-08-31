La Carmen más desafiante que transforma St. Margarethen en un gran plató de Hollywood llega a Málaga

La obra Carmen, grabada en el festival austríaco de St. Margarethen en el año 2023 llega a los cines el jueves, 3 de septiembre, como una de las apuestas más potentes del festival óh!pera Summer. Se podrá disfrutar en 9 localidades de Andalucía. En Málaga, en Multicines Rosaleda. También se proyectará en más de 50 salas de España.

La reciente versión, dirigida por Arnaud Bernard, traslada la historia a un rodaje del Hollywood de los años 50 en el que se filma una película con la Guerra Civil española como telón de fondo y con una protagonista más libre y menos femme fatale.

Alessandro Camera es el responsable de la escenografía y para esta producción de Carmen, el italiano aprovecha la fuerza del espacio natural en el que se ubica el escenario. La pared rocosa de la cantera romana de St. Margarethen envuelve un set de rodaje hollywoodiense diseñado en gran formato en el que hay efectos especiales y participan decenas de extras, incluso dobles de riesgo.

Mucho más que una femme fatale

Durante 150 minutos Carmen narra en francés (subtitulada al castellano) la desgarradora y tóxica relación entre la libre y seductora gitana Carmen y el soldado Don José, cuya obsesión por ella lo conduce a abandonar su deber y perderlo todo.

El director Arnaud Bernard desplaza en esta producción el tópico de femme fataleque, encarna a Carmen ofreciendo una lectura en la que la protagonista y sus compañeros aparecen como figuras de resistencia frente a un régimen injusto; la libertad de esta Carmen se vincula con la emancipación femenina y la autodeterminación, no solo con seducción o fatalidad.

Sensualidad, melodías reconocibles y grandes interpretaciones

En cuanto a la música, compuesta por Georges Bizet, la ópera Carmen es apasionada, sensual y está llena de contrastes; una partitura repleta de melodías reconocibles para el público que se puede dejar llevar por la fuerza y el ritmo de esta obra en la que participa el Coro Philharmonia de Viena.

Cuando se representó la obra hace tres años en el marco del festival de ópera de St. Margarethen, el reparto recibió muy buenas críticas por la calidad y solidez de las interpretaciones. El elenco está encabezado por la soprano libanesa-canadiense, Joyce El‑Khoury, en el papel de Carmen; el tenor estadounidense, Brian Michael Moore, como un Don José consumido por los celos; el barítono italiano, Vittorio Prato, interpretando a Escamillo y protagonista de la popular aria Votre toast, je peux vous le rendre; la soprano estadounidense, Vanessa Vasquez, como Micaëla; la mezzosoprano Sofia Vinnik, en el papel de Mercédès, y el barítono italiano, Marco Di Sapia, que da vida a Dancaire, uno de los jefes de los contrabandistas.

Historias y voces enormes en pantalla grande

Carmen es el quinto título del festival óh!pera Summer, una propuesta cultural en formato Event Cinema que reúne para los meses de verano obras imprescindibles del repertorio lírico filmadas en algunos de los escenarios al aire libre más impresionantes del mundo. La distribuidora de cine Versión Digital es la empresa encargada de la programación de este ciclo que acaba el 17 de septiembre con Nabucco para dar paso a la temporada de ópera en cines otoño invierno que ya están preparando.