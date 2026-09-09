Carlos Álvarez y Sabina Puértolas abren la 38ª Temporada Lírica del Teatro Cervantes en Málaga

El Teatro Cervantes de Málaga dio a conocer su trigésimo octava Temporada Lírica, que contará con cuatro grandes óperas y recitales protagonizados por destacadas voces del panorama lírico

El Teatro Cervantes de Málaga ha dado a conocer este miércoles su trigésimo octava Temporada Lírica, una programación que reunirá durante los próximos meses ópera, zarzuela y grandes recitales. El ciclo arrancará este jueves con un concierto protagonizado por el barítono malagueño Carlos Álvarez y la soprano zaragozana Sabina Puértolas, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga.

La nueva temporada, patrocinada por la Fundación Unicaja y con la colaboración de Fundación Sando e Idealista, se prolongará hasta mayo de 2027 y contará con cuatro grandes títulos: Dido and Aeneas, de Henry Purcell; Don Procopio, de Georges Bizet; La traviata, de Giuseppe Verdi, y Norma, de Vincenzo Bellini.

La presentación contó con la participación de la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez; y el coordinador artístico de la Temporada, Javier Hernández, además del barítono Carlos Álvarez.

El recital inaugural de Carlos Álvarez y Sabina Puértolas se celebrará este jueves 10 de septiembre y recorrerá algunas de las obras más conocidas del repertorio operístico y de la zarzuela. El programa incluirá arias y dúos de Mozart, Donizetti, Delibes y Gounod, además de romanzas de Moreno Torroba, Giménez, Alonso y Sorozábal. La Orquesta Filarmónica de Málaga estará dirigida por su titular, José María Moreno.

La programación continuará este domingo 13 de septiembre con Dido and Aeneas, una producción del Ensemble Les Surprises que acercará al Cervantes el esplendor de la ópera barroca inglesa. La propuesta contará con un elenco vocal exclusivamente femenino y estará dirigida musicalmente por Louis-Noël Bestion de Camboulas.

Dos grandes recitales

Los recitales tendrán también un papel destacado en esta edición. La soprano malagueña Berna Perles ofrecerá el 27 de septiembre, junto al pianista Rubén Fernández Aguirre, un homenaje a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

En diciembre será el turno de Ainhoa Arteta, que regresará al Teatro Cervantes acompañada por el pianista Javier Carmena. La soprano ofrecerá un repertorio de canción francesa, italiana y española.

Bizet llegará de la mano de Ópera Estudio de Málaga

Los días 4 y 6 de diciembre se representará Don Procopio, de Georges Bizet, dentro de la segunda edición de Ópera Estudio de Málaga. El proyecto, impulsado por Carlos Álvarez y el maestro Carlos Aragón, formará a doce jóvenes cantantes internacionales y culminará con la puesta en escena de esta ópera bufa de juventud del compositor francés.

La producción contará con Mario Gas en la dirección escénica, Vicky Peña en la formación actoral y Aquiles Machado e Isabel Rey como docentes de canto.

La traviata y Norma cerrarán el ciclo

Ya en 2027, el Cervantes recuperará La traviata, de Giuseppe Verdi, los días 19 y 21 de febrero. Sabina Puértolas asumirá el papel de Violetta Valéry en una producción de la Arena de Macerata conocida como ‘La traviata de los espejos’.

La temporada concluirá en mayo con Norma, de Vincenzo Bellini, que regresará al Teatro Cervantes después de más de treinta años sin representarse en Málaga. Berna Perles será la encargada de dar vida a la protagonista, acompañada por Paolo Fanale, Olga Syniakova, Rubén Amoretti y Luis Pacetti.

La producción estará dirigida musicalmente por Julio García-Vico y contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro Titular del Teatro Cervantes-Intermezzo.