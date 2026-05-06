Campanillas celebra este domingo la romería en honor a San Isidro Labrador

La romería de Campanillas dará comienzo con el tradicional paseo de carretas que partirá de la Estación de Campanillas a las 11:00 horas con el siguiente recorrido: salida desde Portales de la Victoria, pasando por las calles Gosen, Castañeros, Ramal de los Manceras, calles Sarajevo, Jacob y José Calderón hasta llegar al recinto feria.

En el lugar habilitado para la romería tendrán lugar las actuaciones en directo a partir de las 15:00 horas de los grupos ‘Los Cenacheros’, ‘Sr. Mirinda’ y los coros ‘Raíces de Campanillas’, ‘Huertecillas Mañas’ y ‘Santa Rosalía-Maqueda’.

Como en años anteriores, se realizarán varios concursos gastronómicos como el de la mejor tortilla o la mejor paella. También se entregarán obsequios a las asociaciones que asistan con una carreta engalanada y trofeos para los caballistas en las categorías de mejor jinete ataviado, mejor amazona ataviada, y mejor enganche. Habrá un premio para el mejor traje de flamenca y se elegirá al aficionado del año, al que se le hará entrega de un trofeo por su implicación en la organización del evento.