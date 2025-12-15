En Málaga y Marbella

La campaña solidaria “Un juguete para no perder la ilusión” celebra su XII edición

Grupo MOSH se suma a la iniciativa solidaria “Un juguete para no perder la ilusión”, una acción ya consolidada en la zona por el apoyo que brinda a familias en situación de vulnerabilidad en la Costa del Sol: principalmente Marbella y Málaga.

Redacción

Malaga |

Solidaridad
El proyecto, impulsado por Javier Calle Mora, vuelve a celebrarse este año con la colaboración exclusiva de grupo MOSH, lo que permitirá reforzar su logística y ampliar su alcance. n un momento orientado a reforzar su compromiso social, Grupo MOSH continúa impulsando acciones solidarias que contribuyen al bienestar de su comunidad local.

La participación en esta campaña refleja el espíritu colaborativo del grupo y su voluntad de apoyar p royectos que generan impacto directo en la vida de quienes más lo necesitan. Una acción responsable para que ningún niño pierda la ilusión.

La campaña invita a los participantes a donar únicamente juguetes nuevos, con el objetivo de asegurar que cada niño y niña reciba un regalo en perfecto estado y acorde a su edad. Las familias en riesgo de exclusión social pueden inscribirse en una lista habilitada para registrar sus necesidades.

El proceso de entrega se realiza con un trabajo meticuloso: el equipo de vol untarios liderado por Javier Calle Mora recoge todos los juguetes donados, los clasifica por franjas de edad y organiza los lotes de acuerdo con la situación de cada fami

