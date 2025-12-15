El proyecto, impulsado por Javier Calle Mora, vuelve a celebrarse este año con la colaboración exclusiva de grupo MOSH, lo que permitirá reforzar su logística y ampliar su alcance.
La campaña solidaria “Un juguete para no perder la ilusión” celebra su XII edición
Grupo MOSH se suma a la iniciativa solidaria “Un juguete para no perder la ilusión”, una acción ya consolidada en la zona por el apoyo que brinda a familias en situación de vulnerabilidad en la Costa del Sol: principalmente Marbella y Málaga.
El proyecto, impulsado por Javier Calle Mora, vuelve a celebrarse este año con la colaboración exclusiva de grupo MOSH, lo que permitirá reforzar su logística y ampliar su alcance.