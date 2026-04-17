El Camino de Santiago 2027, objetivo de la II Fiesta de la Primavera AVOI

Este próximo lunes 20 de abril, a las 09:30 horas, la sala de prensa de la Diputación Provincial de Málaga acoge la presentación de la II Fiesta de la Primavera de AVOI.

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) presenta la II Fiesta de la Primavera AVOI con un propósito de fondo, hacer el Camino de Santiago en 2027 con niños y niñas en tratamiento oncológico.

Desde 1993, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) ayuda a niños que están ingresados en el hospital, haciendo que esa estancia sea lo más agradable posible. Para ello, y con la colaboración del voluntariado, se llevan a cabo actividades diarias los 365 días del año, destacando las siguientes: juegos, manualidades, celebración de días o semanas especiales, terapias caninas o la diversión con los magos.