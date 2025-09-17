Brite Payments proyecta desde Málaga el negocio con 27 mercados europeos

Desde la compañía, se incide en el papel que puede desempeñar el sector de los pagos en la construcción de una economía más responsable y respetuosa con el medioambiente. Brite Payments ha publicado recientemente un análisis que señala cómo el uso de tecnologías basadas en pagos A2A (account-to-account) y open banking puede reducir significativamente la huella de carbono del ecosistema financiero, al eliminar procesos innecesarios, reducir intermediarios y fomentar un modelo más digital y directo entre consumidores y empresas.