ESPACIO SEMANAL DE EMPRENDEDORES

Brite Payments proyecta desde Málaga el negocio con 27 mercados europeos

En su sede tecnológica de Málaga trabaja casi medio centenar de ingenieros y de su día a día nos habla en esta entrevista José María Jiménez, responsable del equipo.

Isabel Naranjo

Malaga |

Desde la compañía, se incide en el papel que puede desempeñar el sector de los pagos en la construcción de una economía más responsable y respetuosa con el medioambiente. Brite Payments ha publicado recientemente un análisis que señala cómo el uso de tecnologías basadas en pagos A2A (account-to-account) y open banking puede reducir significativamente la huella de carbono del ecosistema financiero, al eliminar procesos innecesarios, reducir intermediarios y fomentar un modelo más digital y directo entre consumidores y empresas.

