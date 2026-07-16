BRISA apuesta por la inclusión y se convierte en el primer gran festival de Málaga plenamente accesible

Brisa Festival refuerza su compromiso con la cultura inclusiva y presenta el mayor plan de accesibilidad desarrollado hasta la fecha en un evento musical de la provincia de Málaga. Gracias a la colaboración de la Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, y al trabajo especializado de la Fundación Music For All, la edición de 2026 dará un paso decisivo para convertirse en un festival plenamente accesible. Esta alianza permite incorporar por primera vez un conjunto integral de medidas destinadas a garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la música en igualdad de condiciones.

La presentación de estas medidas ha tenido lugar en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, donde se ha dado a conocer un proyecto que sitúa a Brisa Festival entre los eventos musicales más comprometidos con la accesibilidad en España. Al acto ha asistido el concejal de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos; junto a la directora de la Fundación Music for All, Raquel García Cruz; la directora Comercial de Caixabank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, Carmen González Novo; la responsable de Acción Social de Caixabank en Andalucía Oriental, Yolanda Solero; Teresa Rueda, de Málaga Accesible; y el director de Brisa Festival, Leopoldo Mérida.

Para Francisco Cantos, esta iniciativa “completamente innovadora, sirve para hacer una ciudad más inclusiva y puede servir de referente para futuras experiencias en otros espacios”. Gracias a estas entidades y las personas que las representan, “se puede incorporar el ocio y la cultura a la vida cotidiana de residentes y visitantes con estas capacidades especiales”, ha recalcado el concejal de Accesibilidad.

Leopoldo Mérida, por su parte, ha querido agradecer a Fundación “La Caixa” y al equipo de Music for All “el apoyo económico, logístico, humano y técnico para hacer realidad este proyecto”. La directora de la Fundación Music for All ha enumerado todas las medidas que se implementarán el festival y que vendrán acompañadas de un punto de apoyo e información especial “para atender cualquier demanda”.

Teresa Rueda, como portavoz de Málaga Accesible, ha enfatizado lo felices que están desde su agrupación por esta iniciativa “para un evento único” como es Brisa Festival. Por último, Carmen Gonzalez Novo, de Caixabank, ha agradecido a todos este esfuerzo “para hacer una sociedad más inclusiva”.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la Fundación "la Caixa" y CaixaBank con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la cultura. A través de este proyecto, ambas entidades refuerzan su apuesta por impulsar entornos culturales más accesibles y por apoyar aquellos proyectos capaces de generar un impacto positivo y transformador en la sociedad.

Durante las tres jornadas del festival, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en el Puerto de Málaga, las personas con necesidades específicas dispondrán de un completo conjunto de recursos adaptados que eliminarán barreras físicas, sensoriales e intelectuales para favorecer una experiencia plenamente inclusiva.

Entre las principales medidas destacan los accesos preferentes y libres de barreras arquitectónicas, plataformas y espacios reservados para personas con movilidad reducida, aseos adaptados, barras accesibles, áreas de descanso, préstamo de sillas de ruedas y muletas, así como personal de apoyo durante toda la celebración del festival.

El proyecto contará además con la colaboración del Voluntariado CaixaBank durante las tres jornadas del festival, apoyando labores de acompañamiento, información y orientación a las personas asistentes que requieran apoyo específico. Asimismo, gracias a la colaboración con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, se facilitará la asistencia de personas con discapacidad y sus acompañantes a través de entidades sociales de la ciudad, favoreciendo su acceso a una experiencia cultural inclusiva y adaptada a sus necesidades.