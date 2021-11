La sequía compromete el futuro del campo malagueño

Benjamín Faulí (Asaja): "No se han tomado las medidas oportunas para llegar mejor a esta situación"

Sin atisbo de lluvia y con la sensación de que las cosas no mejoren demasiado en los próximos meses, el campo malagueño asiste preocupado a una situación límite, que aguarda soluciones. Tal vez el problema sea que esas soluciones no dependen directamente del ser humano y que, por tanto, a corto plazo, todo queda a expensas de la lluvia. En la actualidad, los recursos hídricos se ven limitados y la acción de los agricultores y ganaderos no es otra que apretarse el cinturón para seguir avanzando. Hablamos de ello con Benjamín Faulí, responsable de frutas y hortalizas de Asaja Málaga.