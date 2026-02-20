Las Banderas de Andalucía por el 28F reconocen el alto nivel de compromiso, la excelencia y el liderazgo de Málaga

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, han dado a conocer las personas, entidades y proyectos distinguidos con las Banderas de Andalucía en la provincia en 2026, unos reconocimientos que premian el talento, la excelencia y el compromiso con el desarrollo sostenible de Málaga y sus municipios.

Los galardones se entregarán con motivo del Día de Andalucía en un acto institucional que tendrá lugar el próximo día 27 de febrero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, institución que, por segundo año, celebra esta conmemoración de forma conjunta con la Junta de Andalucía.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que las personas, empresas y entidades galardonadas representan “lo mejor de la provincia” y son buenos referentes para el conjunto de la sociedad malagueña.

“La entrega de las Banderas de Andalucía constituye un momento ideal para detenernos a reflexionar sobre los valores que deben guiarnos en la construcción de una provincia mejor, más justa y más comprometida”, ha señalado Salado. Además, ha mostrado su “orgullo” por el reconocimiento especial concedido al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB): “Tenemos a los mejores profesionales, los mejor preparados y los más solidarios, como han vuelto a demostrar durante las últimas borrascas”.

Por su parte, Patricia Navarro ha explicado que se entregarán diez banderas de Andalucía, que se conceden en diez modalidades diferentes, “y que reflejan la amplia variedad de personas, empresas e instituciones que conforman Málaga y que con su labor contribuyen al desarrollo y a la proyección de la provincia”.

“Es muy alentador comprobar, año tras año, el alto nivel de excelencia y el talento que atesoran los galardonados, que, cada uno desde su ámbito, contribuyen a que globalmente Málaga se proyecte como una provincia líder y comprometida en todas las áreas de desarrollo: económico, técnico, social, cultural y solidario”, ha asegurado la responsable de la Junta de Andalucía.

En este sentido, Navarro ha asegurado que con los premiados “podemos constatar que los malagueños estamos viviendo un gran presente, al mismo tiempo que avanzamos con paso firme, con paso seguro, hacia un futuro prometedor e ilusionante”.

Las banderas concedidas este año en Málaga son las siguientes:

1. Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras.

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. En su 250 aniversario por haber sido, durante dos siglos y medio, una institución referente en la defensa del Estado de Derecho, las libertades públicas y la dignidad de las personas, entendiendo el Derecho, no sólo como un conjunto de normas, sino como una disciplina profundamente vinculada a las Humanidades, promoviendo el estudio, la reflexión y el debate jurídico como herramientas al servicio de la convivencia democrática y del progreso colectivo, proyectando el conocimiento jurídico como una expresión viva de las Letras y del pensamiento humanístico en Andalucía.

2. Bandera de Andalucía de las Artes.

A la diseñadora Pepa Borrego. Por su recorrido profesional, constancia, creatividad y el talento que ha demostrado a lo largo de toda su carrera, la cual comenzó a desarrollar y forjar desde su niñez, hasta convertir la tradición más arraigada de la Ciudad del Tajo en expresión artística de primer nivel. Como diseñadora de trajes de goyesca, ha elevado esta indumentaria emblemática a la categoría de obra de arte, preservando además una seña de identidad cultural profundamente ligada al patrimonio de Andalucía, como es la tauromaquia.

3. Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio.

A la revista Péndulo, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Por haberse convertido en una publicación de referencia en la divulgación cultural, científica, técnica e histórica de nuestra provincia y comunidad, ya que aborda con rigor y sensibilidad, en cada una de sus cuidadas ediciones, el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, industrial, tecnológico y social de la provincia, contribuyendo a ampliar la mirada sobre la riqueza cultural de Andalucía en un compendio de saberes y reflexiones que la convierten en un valioso instrumento para la conservación, difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio.

4. Bandera de Andalucía del Deporte.

Carolina Navarro. Por haberse convertido, no sólo en una deportista brillante y excepcional, referente internacional en la disciplina del pádel, ejemplo de constancia, superación y excelencia competitiva, sino también por su compromiso social dentro y fuera de las pistas. Su carrera, marcada por títulos, liderazgo y una proyección que ha llevado el nombre de Andalucía por todo el mundo, se complementa con una destacada labor como impulsora del deporte femenino y promotora de valores como la igualdad, el esfuerzo y la vida saludable.

5. Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia.

María Teresa Verdugo. Por su inagotable lucha en favor de la igualdad real, contra los delitos de odio y contra cualquier discriminación de las personas; un objetivo que ha fijado y ha mantenido desde los inicios de su carrera y que ahora afronta desde la presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación en el ámbito estatal. Al frente de este organismo ofrece protección frente a la discriminación y se promueve el cumplimiento del derecho antidiscriminatorio.

6. Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa.

Salvador Panadería y Pastelería. Por ser ejemplo de crecimiento y evolución de nuestra economía local, distribuyendo pan por toda España y siendo una empresa que apuesta, desde el principio, por mantener la calidad del producto como factor diferencial, a la vez que promueve el empleo local, dando trabajo actualmente a 340 trabajadores. Se trata de una empresa con más de un siglo de historia, que ha sabido evolucionar, sin perder su esencia, de la tahona de piedra a la aplicación de la tecnología, logística y procesos de producción.

7. Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud.

Emilio Alba. Por haberse convertido en todo un referente, casi leyenda, en la investigación y la lucha médica contra el cáncer, enfermedad que ha combatido principalmente desde el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de la ciudad de Málaga. Tras una dilatada trayectoria, el doctor y catedrático Emilio Alba deja la Jefatura del Servicio de Oncología, pero continúa prestando sus servicios en el centro sanitario y se mantiene al frente de grandes proyectos de investigación oncológica de vanguardia desde la provincia.

8. Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia.

Javier Calleja. Como reconocimiento a su extraordinaria proyección internacional y a su capacidad para llevar el nombre de nuestra provincia a lo más alto del panorama artístico contemporáneo. Su obra, profundamente personal y reconocible, ha conquistado especialmente Japón, China y los Estados Unidos, donde goza de un éxito y una admiración incuestionables. Ha sabido construir un lenguaje creativo propio que conecta culturas y sensibilidades distintas, demostrando que el talento local puede alcanzar dimensiones globales.

9. Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental.

Asociación Tomate Huevo de Toro. Por su trabajo como asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es incrementar el valor añadido del Tomate Huevo Toro cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce, un producto estrella en la gastronomía malagueña, que se ha ganado por derecho su hueco en la alta cocina. A través de esta asociación se revaloriza el trabajo de los agricultores y agricultoras, promoviendo la plantación, cuidado y selección de los frutos con todas las garantías agrícolas y valores medioambientales y de sostenibilidad a través de sus métodos de cultivo tradicionales y la gestión de recursos.

10. Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en defensa y fomento del interés general de la provincia.

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Por su entrega y dedicación para velar por la seguridad de todos los malagueños y por su infatigable trabajo y servicio especialmente en las emergencias vividas estos años. El Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Málaga, cuenta con 14 parques en la provincia para atender a 700.000 personas y se ha convertido en un referente nacional en cuanto a sus recursos humanos, su formación, su flota de vehículos y su equipamiento técnico.