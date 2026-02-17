Back recibe un Sol en la Gala Repsol 2026

El establecimiento ya cuenta con una Estrella Michelín, que recibió en 2023, y es uno de los 10 mejores restaurantes de Andalucía, según la Guía Macarfi. Tanto para Olivas, como para su socio y jefe de sala, Fabián Villar este reconocimiento supone “un paso más en la evolución de un restaurante, que este año cumple su décimo aniversario, y que siempre ha mantenido un alto nivel de exigencia y de excelencia”. Además, añaden “estar en una guía de tal prestigio siempre es un honor y un claro beneficio para el prestigio y la proyección del restaurante”.

Olivas y Villar, que abrieron en junio del año pasado “Enea”, su casa de comidas en el Casco Antiguo de Marbella, se han convertido en una de las parejas gastronómicas más estables del panorama nacional. Su trabajo, proyección, coordinación y entendimiento se traduce en dos restaurantes de perfil diferente e igual pasión por la cocina y el servicio.