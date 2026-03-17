El Ateneo de Málaga acoge la presentación de "Las fuerzas que mueven el mundo"

La lucha por la hegemonía mundial. El giro estadounidense hacia Asia

Tras una década absorbido por las invasiones de Irak y Afganistán, Estados Unidos comenzó a virar su centro de atención hacia Asia-Pacífico y el fulgurante ascenso de China. Esta tendencia se oficializó en 2012 con la estrategia de Barack Obama para la región, conocida como «Pivot to Asia», con la que el entonces presidente trataba de recuperar la influencia perdida por el país norteamericano al otro lado del Pacífico mientras se alejaba de Europa y, sobre todo, de Oriente Próximo.

El reconocimiento de China como el gran rival del siglo XXI forma parte de una toma de conciencia más amplia: Asia-Pacífico es el nuevo centro político y económico del mundo. Joe Biden llegó a afirmar en 2022 que la seguridad norteamericana pasaba por un puñado de islas del Pacífico a las que el gigante asiático llevaba años realizando un importante acercamiento diplomático y económico. Por su parte, Donald Trump, en su vuelta a la Casa Blanca, ha marcado en rojo dentro de su guerra arancelaria importantes polos productivos del sudeste asiático como Vietnam o Camboya, destinos de primer orden para la deslocalización industrial china.

Esta lucha por la hegemonía mundial tiene su epicentro en el mar de la China Meridional, una de las regiones más disputadas del mundo. Sus aguas, ricas en pesca, son zona de paso para las rutas marítimas más transitadas del planeta. Este mar conecta Asia con Oriente Próximo y Europa a través de dos estrechos clave: el estrecho de Taiwán al noreste y el de Malaca al suroeste.