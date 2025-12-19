La Asociación Española Contra el Cáncer rinde un emotivo homenaje a su voluntariado de la provincia de Málaga

La Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga reunió ayer a más de 400 voluntarios provenientes de las 14 sedes que la organización tiene en la provincia para celebrar su tradicional Homenaje al Voluntariado, que se desarrolla siempre en diciembre con motivo del Día Internacional del Voluntariado. El evento tuvo lugar en el Palacio de la Paz, cedido por el Ayuntamiento de Fuengirola, en un acto cargado de emociones, reconocimientos y agradecimientos hacia quienes dedican su tiempo a la lucha contra el cáncer y a mejorar la vida de los pacientes oncológicos.

La noche estuvo marcada por emotivos momentos, como el recuerdo a los voluntarios que ya no están y la proyección de un vídeo sobre la figura y la diversidad del voluntariado en la Asociación. Desde acompañamiento hospitalario y apoyo emocional hasta prevención y recaudación de fondos, los voluntarios desempeñan un papel clave para mejorar la vida de los pacientes y sus familias.

La Asociación Española Contra el Cáncer cuenta ya con 2.166 voluntarios y colaboradores en la provincia, por los 1.643 que tenía a finales de 2024. La novedad de este año ha sido el grupo formado en Carratraca y la incorporación de otro grupo nuevo a la sede de Mijas. El acompañamiento a pacientes se realiza ya en 8 hospitales con un total de 1.538 horas de voluntarios contabilizadas en 2025 y, si hablamos de actividades desarrolladas, la cifra asciende a más de 230 en toda la provincia, más de cuatro por semana.

Durante la ceremonia, se entregaron premios y reconocimientos a los miembros del Consejo Provincial y del Comité Técnico, órganos de gobierno integrados por voluntarios que guían la labor de la Asociación en la provincia. Y a los presidentes locales de las 14 sedes, quienes recibieron sus galardones de manos de Carmen Litrán, gerente provincial de la Asociación. Se vivió un momento especial cuando se pidió a Joaquín Morales, presidente provincial que presentó su dimisión la semana pasada, que dijera unas palabras al voluntariado a modo de despedida y destacó que “han sido cinco años de trabajo intenso para lograr una Asociación más fuerte y cohesionada, en la que todas las sedes locales de la provincia ofrezcan la misma calidad, cercanía y recursos a las personas afectadas por el cáncer, vivan donde vivan. Me voy profundamente agradecido al voluntariado, verdadero motor de nuestra Asociación: nada de lo conseguido habría sido posible sin su compromiso, su generosidad y su entrega diaria.”

Premios a los voluntarios del año

Otro momento destacado fue la entrega de premios a los voluntarios del año de cada sede, en reconocimiento a su dedicación excepcional. Entre ellos se encuentran:

Grupo de Manualidades (Alhaurín de la Torre)

Juana Pozo Martín (Antequera)

Antonio Ripol (Benalmádena)

Grupo de Voluntariado Logístico (Coín)

Juan Ordóñez (Estepona)

Olga Spivak Kosternaya (Fuengirola)

Enrique Arturo Gallo (Málaga)

María Haydeé Ardila Palacios (Marbella)

Grupo de Talleres y Kiosko (Nerja)

Encarnación Martín Navarro (Rincón de la Victoria)

Grupo Voluntariado de Tómbolas (Ronda)

Taller de Manualidades (Torremolinos)

Carmen Cortés (Torrox)

Asunción de la Maza (Distrito Este)

El homenaje concluyó con la entrega de bandas a todos los voluntarios presentes, la actuación de la Academia de Baile Juani Guerrero y una rifa de premios en la que hubo dos bolsas de productos de cosmética de Silvia Moreno y cuatro cestas de navidad en las que colaboraron empresas como el Grupo Sancho Melero, Postres Montero, Torcal Dhul; Aceite de Sierra de Yeguas; Panadería The Coven Obrador y Frutas Tropicales Reyes Gutiérrez. Finalmente se sirvió un cóctel a cargo de Domingo Catering para agradecer el esfuerzo y la generosidad de los voluntarios que son esenciales para avanzar en la lucha contra el cáncer y conseguir una supervivencia media del 70% en el año 2.030.