El arreglo del camino del Ejido de Coín encara la fase final de la obra

El arreglo del camino del Ejido está próximo a su fin. Así lo ha constatado el alcalde Francisco Santos junto al concejal de Agricultura y Caminos Rurales, Antonio González en una visita a los trabajos. “Con esta intervención desde el Ayuntamiento de Coín arreglamos uno de los caminos rurales más importantes de nuestro municipio, que conecta diversas explotaciones agroganaderas, además de los vecinos que habitan aquí durante todo el año”, ha destacado el alcalde.

Santos ha explicado que las obras están en su fase final pues en estos días finalizará el asfaltado y durante la próxima semana se realizarán las labores de pintura. Los trabajos han consistido en la renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable, así como el reasfaltado íntegro del camino en 1,4 kms, que coinciden con el tramo que se encontraba más deteriorado.

De la misma manera, se han realizado mejoras complementarias como el bacheo del resto del camino en más de 2,6 km con los posteriores trabajos de pintura. Este carril, coincide con la zona de entrada al Punto Limpio del Ayuntamiento que también se ha adecentado.

Por último, Francisco Santos ha reconocido que en muchas ocasiones las actuaciones llegan “algo más tarde”, pero “bien hechas”. “Realizamos intervenciones completas, podríamos haber asfaltado sin más, pero queríamos renovar la red de agua y que nuestros vecinos dispongan del servicio de calidad que merecen en un carril que es de los más transitados del municipio y que da acceso a grandes explotaciones agrarias y ganaderas”, ha dicho.

Coín tiene más de 350 kms de caminos rurales, siendo uno de los más extensos de la provincia. Por ello, cada año desde el Ayuntamiento se incluyen siempre partidas económicas para hacer realidad el arreglo y mejora de estos caminos que son necesarios tanto para vecinos como explotaciones agroganaderas.