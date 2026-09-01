APETAM y el Aeropuerto de Málaga refuerzan su colaboración para mejorar el traslado de los viajeros que llegan a la Costa del Sol

La Asociación Provincial de Transportistas y Agencias de Málaga (APETAM) ha mantenido una reunión de trabajo con la nueva dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con el objetivo de analizar la operativa del transporte discrecional y turístico dentro del recinto aeroportuario y establecer nuevas líneas de colaboración que permitan mejorar la movilidad y la prestación del servicio.

En el encuentro participaron, por parte de APETAM, su presidente, Antonio Vázquez, junto a miembros de la Junta Directiva, Guillermo Olmedo y Diego del Moral, además de representantes de empresas del sector del transporte discrecional y turístico. Por parte del aeropuerto asistieron el director, Sergio Millanes, acompañado por responsables de las áreas de Comercial, Operaciones y Dirección.

Durante la reunión quedó patente la excelente sintonía existente entre ambas instituciones y la voluntad compartida de mantener un canal de comunicación permanente que permita anticiparse a las necesidades del sector y mejorar la circulación de los autobuses dentro de una infraestructura estratégica para el turismo y la economía de la provincia.

El presidente de APETAM, Antonio Vázquez Olmedo, valoró muy positivamente el encuentro y destacó que "hemos encontrado una dirección abierta al diálogo, receptiva a las propuestas del sector y con una clara voluntad de colaboración. Compartimos el mismo objetivo: conseguir una operativa cada vez más eficiente que beneficie tanto a las empresas de transporte como a los millones de viajeros que utilizan cada año el aeropuerto malagueño".

Crecimiento del aeropuerto y nuevas infraestructuras

Durante la reunión, la dirección del aeropuerto presentó la evolución del tráfico de pasajeros, que mantiene una tendencia de crecimiento de entre el 4% y el 5% en el acumulado hasta el mes de junio respecto al año anterior, consolidando la fortaleza del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como una de las principales puertas de entrada turística de España.

Asimismo, se informó sobre el proyecto de ampliación actualmente en fase de diseño, que contempla importantes actuaciones sobre el campo de vuelos, terminales, aparcamientos y viales, con el objetivo de adaptar las instalaciones al incremento previsto de pasajeros durante los próximos años.

Nueva gestión de la estación de autobuses

Otro de los asuntos centrales del encuentro fue la presentación del nuevo modelo operativo de la estación de autobuses, cuya entrada en funcionamiento está prevista para noviembre de 2026.

El nuevo sistema establece que los primeros 60 minutos de estancia serán gratuitos para autobuses y microbuses, aplicándose una tarifa únicamente a partir del minuto 61. Según los datos expuestos por la dirección del aeropuerto, los tiempos medios actuales de permanencia permiten que la mayoría de las operaciones se realicen dentro del periodo gratuito o con un coste muy reducido.

La gestión estará completamente automatizada mediante un sistema inteligente de control de acceso que asignará automáticamente las dársenas disponibles, actualizará la información en las pantallas y permitirá realizar todas las operaciones sin que el conductor tenga que abandonar el vehículo. Además, el sistema dispondrá de mecanismos de respaldo para evitar incidencias técnicas y ofrecerá diferentes modalidades de pago y facturación adaptadas a las empresas transportistas.

Compromiso para resolver incidencias operativas

Uno de los aspectos más valorados por APETAM fue la disposición mostrada por la dirección del aeropuerto para abordar de manera conjunta las incidencias planteadas por el sector.

Entre los compromisos adquiridos destacan la mejora del sistema de lectura de matrículas para evitar bloqueos de vehículos, la adaptación del sistema para no penalizar las reentradas consecutivas de los autobuses, el refuerzo de personal en las horas de mayor tráfico y el estudio de soluciones tecnológicas que permitan agilizar la circulación en los accesos.

Igualmente, ambas partes analizaron la necesidad de reforzar el control sobre la ocupación indebida de las dársenas reservadas para autocares por parte de otros vehículos, así como diversas mejoras relacionadas con las instalaciones y los servicios destinados a los profesionales del transporte.

Desde APETAM se trasladará toda la información a las empresas asociadas y a los conductores para facilitar la adaptación al nuevo modelo de funcionamiento antes de su entrada en servicio durante el mes de noviembre.

La asociación del transporte malagueña ha querido destacar el clima de colaboración existente con la nueva dirección del aeropuerto, mostrando su confianza en que este trabajo conjunto permitirá seguir mejorando la operativa del transporte de viajeros y contribuirá a ofrecer un servicio más ágil, seguro y eficiente en una infraestructura clave para la movilidad y el turismo de la Costa del Sol.