Antonio Vázquez: “Los profesionales estamos preocupados por la relajación de las medidas”

No ha terminado la partida. El virus sigue con nosotros y todos somos un potencial objetivo de un contagio que sigue sumando en la estadística, mientras las hojas del calendario siguen cayendo. A las puertas del verano, la realidad de la pandemia nos habla de un camino a la normalización, una vuelta a lo que fuimos pero... con prudencia.

Juanma Moreno, positivo por Covid-19

La que nos sigue pidiendo el propio sentido común, atendiendo a que las cosas no se han resuelto y que, fuera del Estado de alarma, el control puede ser, si cabe, algo más complejo. Y es que la incidencia no termina de calmarse del todo y, pese a movernos en cifras menos lesivas que las que provocaron las conocidas como olas del virus, el problema sigue entre nosotros y la situación, no por más despejada, deja de estar comprometida. El último en sumarse a la lista de positivos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En la actualidad, se atisba un descenso de los contagios de coronavirus en la provincia. Se puede hablar de estancamiento en la evolución de esta cuarta ola, al menos en cuanto a los nuevos positivos y a la incidencia acumulada.

Se trata de dos indicadores clave en el seguimiento de la pandemia que la provincia no logra reducir todo lo que sería deseable. De hecho, las leves bajadas en los contagios, seguidas de subidas igual de leves al día siguiente, llevan tiempo sucediéndose, algo que invita a cierta precaución. Una precaución que, en el caso de algunas localidades se convierte en preocupación.

Tasas que preocupan, recordando que toda la provincia está en nivel 1

Apandeire, con 760,5 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima de 500, Cuevas del Becerro, con 563,6 y Villanueva del Rosario, con 535, y Salares, con 578 casos... y sobre todos los anteriores, Gaucín. Allí, los contagios por coronavirus se han disparado. La tasa del municipio se eleva, ojo, a los 2.202,6 por cada 100.000 habitantes. Su alcalde, Pedro Godino, apela al autoconfinamiento de sus vecinos, para frenar en seco la evolución del virus, e incluso plantea la posibilidad de pedir el cierre de toda la actividad no esencial, si los contagios siguen en aumento.

La estadística se mueve en dos líneas paralelas. De una parte, la cifra de contagios y el número de enfermas que acaban convirtiéndose en recuperados, en el mejor de los casos y, en el peor de ellos, engordando la muy triste cifra de fallecidos...

De otra parte, la línea ascendente de la gráfica virtual de vacunaciones. Un aspecto, éste, que será clave para determinar el buen comportamiento de la industria que sostiene nuestros cimientos económicos: el turismo.

Hoy mismo, está en Málaga el consejero del ramo, y vicepresidente de la Junta, Juan Marin. En un foro organizado por los compañeros de La Opinión, se ha referido a la necesaria recuperación del mercado británico, a la espera aún de que el famoso semáforo de Boris Johnson se torne de ámbar a verde para nuestro país. Motivo este que deriva en la petición del embajador británico que, reunido con Marin, pide a comunidades como la andaluza que insten al Gobierno de Pedro Sánchez a ampliar de 90 a 180 días la estancia de los residentes británicos que vienen de Reino Unido.

La clave, repetimos, en una campaña de vacunación que parece moverse a velocidad de crucero: La provincia ha superado su propio máximo de vacunas inoculadas en 24 horas, después de que la Consejería de Salud y Familias haya notificado este jueves un total de 20.278.

Ya se han distribuido 831.048 dosis para combatir el coronavirus en una provincia que cuenta con grandes espacios como el Palacio de Ferias de la capital o el punto de vacunación masiva de Vélez-Málaga.

Dicho espacio, ubicado en el recinto ferial de la localidad sigue recibiendo nuevos vacunados y la previsión es que sea ampliado en breve, cara a la previsible llegada de más vacunas y la activación del Plan Un Millón de la Consejería de Salud y Familias.

Podcast

Hablamos de todo estoo con Antonio Vázquez, Director de Enfermería en el distrito Málaga-Guadalhorce a quién puedes escuchar en el podcast.