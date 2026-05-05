LA Almazara presenta su nueva carta precontratada: una experiencia de cocina privada entre olivos, arquitectura y vino

La experiencia está pensada para grupos reducidos, con un mínimo de dos personas, y se articula en torno a la figura del chef privado y sommelier Aitor Aizpitarte, quien diseña y ejecuta cada encuentro con una mirada personal y contemporánea. Más allá de la cocina, Aizpitarte asume el rol de anfitrión, guiando al comensal a través de cada plato, cada vino y cada historia, en un formato cercano, cuidado y sereno.

Nacido en el País Vasco, formado en Cataluña y afincado en Andalucía, Aizpitarte cuenta con más de siete años de trayectoria en alta restauración, hoteles de lujo, villas privadas y fincas exclusivas. Su recorrido incluye cocinas de referencia como Lera, Els Tinars y Bardal, y una sólida vinculación con el mundo del vino, reforzada por su experiencia en Cortijo Los Aguilares y su formación en el Wine & Spirit Education Trust. Su cocina recoge influencias de norte a sur, combinando tradición, técnica y sensibilidad contemporánea en una propuesta honesta, estacional y profundamente ligada al producto.

Vista exterior de El Cortijo

La carta precontratada se adapta a cada ocasión y se expresa en distintos formatos que van desde almuerzos y cenas privadas hasta catas comentadas y maridajes a medida, donde el vino y la cocina se conciben como un todo. Los menús, diseñados en función de la temporada y el contexto, incluyen elaboraciones que reinterpretan la tradición desde una mirada actual, con platos que evocan memoria y territorio.

Más allá de la experiencia gastronómica, LA Almazara se posiciona como un destino completo. Los visitantes pueden complementar su estancia con una cata de aceite de oliva, una visita al museo que narra la cultura y el proceso del aceite, o el alojamiento en El Cortijo, integrando así una propuesta que combina gastronomía, cultura, arquitectura y paisaje en un mismo lugar.

Pensada especialmente para quienes recorren el sur en busca de experiencias auténticas y singulares, la nueva carta precontratada de LA Almazara ofrece una forma distinta de viajar más pausada, más sensorial y más conectada con el entorno. Una invitación a descubrir no solo una cocina, sino una manera de estar y de compartir alrededor de la mesa.