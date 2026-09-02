Almáchar celebra este sábado la 56 edición de la Fiesta del Ajoblanco, homenaje a la tradicional sopa fría malagueña enriquecida con uva pasa moscatel

La vocal de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Lourdes Piña, el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste y Manuel Sánchez, presidente de la Asociación Hijos de Almáchar de Barakaldo han presentado esta mañana el programa de actos de la 56 edición de la Fiesta del Ajoblanco que tendrá lugar este sábado 5 de septiembre.

Se trata de una fiesta popular que gira en torno a uno de los productos estrellas de la gastronomía malagueña: el ajoblanco, una sopa fría con gran sabor que combina con muchísimos otros alimentos que la complementan. Aunque en la Axarquía sabemos que como mejor están es con la uva pasa moscatel que se cultiva en estas tierras”, ha comentado Piña recordando que “es una de las fiestas más longevas, que reúne más atractivos y que congrega a mayor número de personas de la provincia de Málaga”.

Entre otros, ha citado “los puestos con productos locales para visitar al tiempo que descubrimos sus bonitas calles; el folclore popular que no falta en escenarios y rincones; y el arte y la cultura que también están presentes”.

“Además tiene un componente solidario que la hace todavía más especial. Por todo ello, invitaros a visitar este sábado Almáchar, descubrir los encantos de este pueblo, de su gente y de todo lo que os va a ofrecer la Fiesta del Ajoblanco”, ha agregado durante la invitación a la Fiesta del Ajoblanco.

El alcalde, Antonio Yuste, ha comenzado explicando lo que significa esta fiesta para los almachareños y almachareñas: “trabajo, constancia y mucho amor por un pueblo”.

Además el regidor ha recordado el carácter reivindicativo de la esta fiesta que nació hace 58 años para reclamar la finalización de la carretera que une Almáchar a Moclinejo que conecta con Málaga a la que le faltaban ocho kilómetros. Entonces los almachareños y almachareñas montaron esta fiesta en torno a la popular sopa fría malagueña para que los políticos que asistieran se dieran cuenta del periplo que tenían que hacer sus habitantes para llegar a la capital malagueña. “La carretera se construyó y la fiesta continuó en torno a un plato humilde con ingredientes muy sencillos y con muchas propiedades como lo son nuestros vecinos y vecinas: humildes, sencillos, hospitalarios y de gran corazón, de ahí que la fiesta siempre salga tan bien”, ha expresado el alcalde quien ha recordado que “este plato elaborado con aceite, vinagre, sal, almendra, ajo y pan”. En este punto ha agradecido su elaboración a Yolanda, Francisco y Ana que son los encargados de los más de 4.000 litros que se degustarán el sábado”.

Yuste también ha hecho referencia al Sipam de la uva pasa moscatel declarado por la FAO “al que también forma parte esta fiesta como ejemplo de folclore popular”.

“Pero además, sirve para dar a conocer nuestros productos: nuestras excelentes uvas pasas moscatel, nuestros vinos, nuestro ajoblanco y muestra a toda España, todos los atractivos que tiene nuestro pueblo”, ha añadido enfatizando en el reconocimiento Sipam de la uva pasa moscatel y el trabajo realizado por ayuntamientos como Almáchar, El Borge y Moclinejo bajo la marca “Corazón Moscatel”.

El alcalde de Almáchar también ha hecho mención “al trabajo e implicación de los 190 voluntarios de todas las edades, de las asociaciones del municipio – Asociación Moscatel o Alma en Común, entre otras - así como de todas las concejalías del Ayuntamiento y de todas las administraciones que colaboran con sus patrocinios”.

Yuste ha detallado el amplio programa de actividades que comenzará a las diez de la mañana con el taller ‘Aprende a hacer ajoblanco’ en el Centro de Mayores. Habrá tres turnos disponibles hasta las 14 horas. Es gratuito y requiere de inscripción previa.

“A las 11 de la mañana comenzará el free tours para conocer ‘Almáchar como nunca’. A las 12:30 horas habrá un segundo turno y a las 16:00 el tercero. Este año se han dispuesto en español y en inglés. A las 12:30 habrá otro taller de ‘`Pica de Pasas’ de la mano de la Asociación Teatro El Lugá en la plaza del Santo Cristo de la Banda Verde donde también se encuentra del Museo de la Pasa”, ha continuado explicando el alcalde.

Desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde habrá degustaciones de ajoblanco en el Paseo de la Axarquía y en la plaza del Santo Cristo de la Banda Verde. Por la tarde volverán las degustaciones.

Desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde, se podrá visitar la exposición del V Concurso de Pintura ‘Ventanas al arte y al moscatel’ de la Axarquía de Málaga en la que se podrán contemplar medio centenar de obras con esta temática. Está organizada por la Asociación Moscatel y se podrá ver en el Centro de Arte y Desarrollo (CAD).

Por la tarde, a las 17:00 horas habrá un pasacalles de verdiales a cargo de la Panda de Verdiales de El Borge. De 18:00 a 20:30 los visitantes podrán ver diferentes actuaciones en la plaza de España: el Coro Luz de Luna de Almáchar, la Escuela de Bailes Municipales y de la Panda de Verdiales El Borge.

Desde las 18.00 a las 20:30 horas empezará el recorrido turístico y gastronómico don degustación de ajoblanco y uvas por varias del pueblo. En la plaza Santo Cristo, habrá degustación de vino ‘Dama de la Viña’ ofrecido por Ucopaxa; en calle Cabras y Fuente Blanca se ofrecerá porra de masa de ajoblanco y en la Fuente ‘Cascada del Forfe’ se podrán degustar pasas gracias a Ucopaxa.

Los más pequeños tendrá zona kids en el Paseo de la Axarquía, de 18:30 a 21:00 horas. También habrá un punto violeta de diez de la noche a tres de la mañana.

El servicio de bus autobús lanzadera gratuito desde Vélez – Málaga partirá desde la estación de la capital axárquica a las 12.00/15:00/19:00 y 22/00 horas. La vuelta desde Almáchar está programa a las 14:00/17:00/21:00 y 00:00 horas.

El acto institucional central tendrá lugar en la Plaza de España con la lectura del pregón a cargo del humorista y presentador Manuel Sarria Cuevas y la entrega de los Premios Ajoblanco 2026, que en esta convocatoria reconocen la labor de Adolfo Cisneros (Ajoblanco Almáchar), el programa "Techo de Cristal" (Ajoblanco Axarquía), la Fundación El Pimpi (Ajoblanco Málaga), el Pueblo de Adamuz (Ajoblanco Andalucía) y la Revista Litoral (Ajoblanco María Zambrano). La jornada se completará con una zona infantil, la tradicional Noche Flamenca con cante y toque, una verbena popular solidaria en el Paseo de la Axarquía y las típicas canciones de rueda y zambomba para clausurar la festividad.

El cartel de este año es obra de Cristina Pérez.

El presidente de la Asociación de la Asociación Hijos de Almáchar de Barakaldo, Manuel Sánchez, ha anunciado que la Fiesta del Ajoblanco se celebrará en el municipio vasco el primer fin de semana de octubre. En Cornellá, donde también existe una asociación integrada por almachareños y almachareñas - será el segundo fin de semana de septiembre.

Noche Flamenca y Verbena Solidaria

La tradicional Noche Flamenca arrancará a las 22:00 horas en la plaza de España presentado por la Asociación Amigos del Flamenco de Almáchar. Empezará con Esmeralda Rancapino al cante, Rubén Martín al toque y Edu Gómez y Pijote a las palmas. A su término subirá a las tablas el Cuadro Flamenco de Moisés Navarro.

La verbena popular, en el Paseo de la Axarquía, estará amenizada por ‘Infinity show’, ‘Miguel Botana’ y dj Antonio Hierro. El tapeo solidario de pollo al moscatel y sangría al precio de un euro será a beneficio de ‘la Asociación Unidad de Protección, Rescate y Defensa Animal Santuario Punei – Punei’.

Como es tradición a las doce de la noche, en la puerta de Ancha, habrá Canciones de Rueda y Zambomba con la colaboración del Grupo de Bailes de Rueda de Almáchar.