La alianza entre TelevisaUnivision y Starlite amplía la dimensión global de Premios Juventud a más de 150 países

La alianza estratégica entre TelevisaUnivision y Starlite abre una nueva etapa para Premios Juventud. La celebración de su primera edición europea, el próximo 3 de septiembre desde Starlite Marbella, amplía la dimensión internacional de unos galardones que, después de 23 años de trayectoria en América, cruzan por primera vez el Atlántico.

La edición de 2026 prevé una distribución en más de 150 países, incorporando nuevas audiencias en Europa, Asia y África. La ampliación se articula a partir de la alianza entre TelevisaUnivision y Starlite, responsables de impulsar la llegada de Premios Juventud a Europa, y del acuerdo alcanzado posteriormente con RTVE, que suma su capacidad de difusión nacional e internacional al proyecto.

De esta forma, TelevisaUnivision mantiene la proyección de Premios Juventud hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica a través de su ecosistema audiovisual y digital, incluida su plataforma de streaming ViX, y socios estratégicos en la región, mientras que la incorporación de RTVE permite extender la distribución de la edición europea hacia nuevos territorios a través de su red internacional.

Entre ellos figuran mercados europeos como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Portugal; asiáticos como China, India, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Singapur; y africanos como Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Kenia o Angola.

UN PUENTE PARA EL TALENTO ENTRE AMÉRICA Y EUROPA

La nueva escala de distribución refuerza uno de los ejes centrales de la alianza entre TelevisaUnivision y Starlite: conectar la industria de la música en español a ambos lados del Atlántico.

Para artistas españoles y europeos, el ecosistema de TelevisaUnivision representa una vía de exposición hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica. Para el talento latinoamericano, Starlite Marbella ofrece una plataforma desde la que reforzar presencia, contenidos y visibilidad en España y Europa.

La capacidad de producción de Starlite, combinada con la distribución audiovisual y digital, permite ampliar la vida de las actuaciones y generar contenidos con recorrido posterior en televisión, streaming, medios y plataformas digitales.

Este modelo conecta con la evolución que Starlite viene desarrollando como plataforma de música, entretenimiento y contenidos, capaz de aportar al artista visibilidad, generación de activos audiovisuales, conexión con la industria y acceso a nuevas audiencias y mercados.

DOS GRANDES FORMATOS INTERNACIONALES ELIGEN STARLITE PARA ENTRAR EN EUROPA

Premios Juventud refuerza una secuencia iniciada en diciembre de 2025, cuando Billboard eligió Starlite Madrid para celebrar el primer Billboard No. 1s fuera de Estados Unidos.

Menos de un año después, Premios Juventud ha escogido Starlite Marbella para protagonizar otro movimiento inédito: su primera edición europea tras más de dos décadas de historia en América.

Ambos casos sitúan a Starlite como socio para la expansión hacia Europa de grandes propiedades vinculadas a la industria musical estadounidense y latinoamericana.

La plataforma integra así distintas capacidades alrededor de un mismo modelo: atracción de formatos internacionales, producción de experiencias y contenidos, conexión entre mercados y amplificación para artistas, marcas y audiencias.

ANDALUCÍA COMO ORIGEN DE CONTENIDOS INTERNACIONALES

La celebración de Premios Juventud incorpora también una dimensión territorial. Durante esos días, Marbella y Andalucía se convierten en origen de una producción audiovisual concebida para circular por distintos continentes.

La presencia de artistas, medios, profesionales, marcas y equipos de producción refuerza la vinculación del destino con la industria del entretenimiento y amplía su exposición internacional.

Para Starlite, la edición europea de Premios Juventud representa una nueva demostración de su evolución como plataforma de conexión entre artistas, marcas, medios, contenidos, audiencias y mercados.

Desde Marbella, la alianza con TelevisaUnivision incorpora ahora una escala adicional: producir en España contenidos vinculados a la música en español con capacidad para circular entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y alcanzar nuevos territorios internacionales.