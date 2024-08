Alejandro Reina: "Es un orgullo representar a Málaga a nivel nacional"

Alejandro Reina es el ganador de Míster Internacional Málaga. Él es originario de Pizarra, y además de ser el campeón de este certamen, también es Guardia Civil. El malagueño nos ha contado cómo es su entrenamiento y su preparación, y ha destacado el cuidado de su piel como algo "vital". También nos ha explicado cómo ganar un concurso de belleza y lo que se valora a la hora de dictaminar a los ganadores.

El de Pizarra estará presente en el concurso nacional en representación de Málaga. Este certamen se celebrará el día 10 de septiembre en Tenerife. Alejandro nos ha contado que en los concursos de belleza "no sólo vale con ser guapo", si no que también se valora el mensaje y lo que los competidores transmiten. Él y su compañera Angélica (Miss Mundo Málaga) promueven un mensaje de que la belleza es algo subjetivo y que ya no existe un único perfil de medirla.