La Agrupación de Cofradías pondrá a la venta las localidades para la cabalgata de reyes a las 00:00 horas de esta noche

La Agrupación de Cofradías pondrá a la venta mañana jueves 18 de diciembre a las 00:00 horas las localidades para presenciar la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente por las calles de Málaga el 5 de enero de 2026.

Éstas podrán adquirirse como en años anteriores a través del portal https://ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com/.

Este año, como novedad, la plataforma contará con un sistema de cola online para prever los accesos masivos y las posibles incidencias que esto pudiera provocar.

PRECIOS

El coste de las localidades oscilará entre los 16 y 9 euros, IVA incluido, según la fila elegida de las cuatro que se dispondrán:

1ª fila: 16€

2ª fila: 14€

3ª fila: 12€

4ª fila: 9€

Igualmente se informa que el número máximo de sillas a la venta por usuario será de 10 localidades.

RECORRIDO OFICIAL

La cabalgata iniciará su itinerario en el Ayuntamiento de Málaga y continuará por Avenida de Cervantes, Plaza del General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, Plaza de la Marina y Cortina del Muelle. Al finalizar el cortejo en calle Cortina del Muelle, los Reyes Magos y sus respectivos séquitos desfilarán a pie por la calle Molina Lario, hasta llegar a la Plaza del Obispo y en la escalinata de la puerta principal de la Catedral efectuar la tradicional ofrenda al Niño Jesús.