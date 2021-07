Toda la provincia amplia las restricciones al pasar a nivel 3 sanitario

*La Comisión Provincial de Salud decretó ayer por la tarde que todos los distritos sanitarios de la provincia pasen a nivel 3 sanitario.

Recordemos que esta medida afecta, entre otras, al aforo de establecimientos de hostelería donde en su interior solo podrá haber un máximo permitido de 4 personas por mesa, aumentando el número de los mismos en exteriores a 6. En cuanto al ocio nocturno, se solicitará un registro de entrada para controlar la trazabilidad de posibles contagios. Eso sí, el toque de queda de 2 a 7 de la mañana, en los municipios con más de 5.000 habitantes que superen los 1.000 contagios no afecta a ningún municipio malagueño ya que precisamente, Marbella bajó ayer de la tasa del millar de contagios. Por otra parte, el ayuntamiento de Málaga cierra las playas de 11 de la noche a 7 de la mañana, medida implantada desde anoche. Solo los municipios costeros de Mijas y Torrox no cerrarán sus playas en horario nocturno mientras que Rincón de la Victoria sopesa la medida.

*Datos coronavirus

La tasa de contagios en la provincia asciende a 717,9 de 717, y en la ciudad es de 804 de 799 que teníamos ayer.

Superan la tasa de 500 contagios 40 municipios, entre ellos Málaga, Estepona y Antequera, además de Marbella que ha bajado de la tasa de 1.000 contagios en la que permanecen 5 municipios.

Datos coronavirus

Confirmados 880 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 50 hospitalizaciones, 5 ingreso en UCI (342 personas hospitalizadas, y 48 en UCI), 3 fallecidos, el total es de 1.698; y el número de curados asciende a 489.

Proceso de vacunación

Se han inoculado un total de 1.824.024 dosis. Además, 1.012.629 personas tienen al menos una dosis y 869.937 disponen ya de la pauta completa.

La Consejería de Salud ha abierto hoy la cita para la vacunación a las personas mayores de 20 años.

La semana que viene se abrirá la vacunación para los jóvenes entre 16 y 20 años.

*Juan Cassá vuelve a votar en contra del equipo de gobierno del ayuntamiento de Málaga

Entre otras votaciones, el concejal no adscrito ha apoyado la moción presentada por el Partido Socialista para destinar el presupuesto no ejecutado de los grandes eventos de la ciudad, como Carnaval, Semana Santa o Feria, a los sectores damnificados por su no celebración.