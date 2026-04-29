Así ha sido la reunión de alcaldes de España y Reino Unido

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha participado en una reunión de alcaldes de España y Reino Unido. El encuentro, convocado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles, y también han participado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés. También han asistido y han participado en la mesa redonda posterior los alcaldes de Manchester, Liverpool y de South Yorkshire, Andy Burham, Steve Rotheram y Oliver Coopard, respectivamente, junto al embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, entre otros representantes institucionales. El encuentro se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del Bloomberg CityLab Summit 2026.