Arrabal-AID y el SAE comienzan en Málaga el programa ALMA Andalucía, que ofrece formación y prácticas en países de la Unión Europea a jóvenes de 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad

La Asociación Arrabal-AID inicia 2026 con la puesta en marcha en Málaga de ALMA ANDALUCÍA, un programa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) dirigido a jóvenes en situación de exclusión social o mayor vulnerabilidad con edades comprendidas entre los 18 y 29 años que quieran mejorar su empleabilidad, ganar experiencia profesional y vivir una oportunidad única de crecimiento personal y laboral. Esta iniciativa ofrece a un total de 36 jóvenes registrados como demandantes de empleo en las oficinas del SAE e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil un itinerario personalizado de inclusión sociolaboral diseñado como un acompañamiento en la construcción de su futuro profesional, combinando formación, experiencia internacional y apoyo a la inserción laboral.

El programa se estructura en tres fases: una primera etapa formativa con una duración de 325 horas que se impartirá en Málaga, antes de su partida al extranjero; una segunda fase de movilidad de 70 días de duración realizando prácticas profesionales en empresas radicadas en ciudades de Polonia, Italia o Portugal; y una a fase final de acompañamiento a la inserción, que se desarrollará tras su regreso a Málaga. Durante los primeros meses de preparación, las personas participantes recibirán formación y orientación de forma intensiva, con el fin de prepararlas para su estancia fuera de España, con un entrenamiento teórico y práctico de competencias y habilidades que pueden facilitar su inserción tras su paso por el proyecto. En esta fase, se elaborará un Plan individual de Aprendizaje y Desarrollo de acuerdo a un cuestionario de diagnóstico individual de cada participante, con el que se facilitará formación en función de cada necesidad, sesiones de multiculturalidad, de orientación y actuaciones de acompañamiento y orientación psicológica.

La segunda etapa de movilidad transnacional, contempla prácticas profesionales no remuneradas en empresas o instituciones de otros Estados miembros de la Unión Europea, con acciones complementarias de refuerzo lingüístico y acompañamiento continuo. Las ciudades de Rímini (Italia), Braga (Portugal) y Starogard Gdański (Polonia) serán los destinos propuestos por parte de Arrabal-AID para esta experiencia que combina experiencia laboral y desarrollo personal. Finalmente, en la fase de seguimiento, ya de regreso a Andalucía, los y las jóvenes recibirán apoyo para orientar los aprendizajes adquiridos hacia la inserción laboral o la continuidad formativa, mediante acciones de prospección del mercado, tutoría o formación específica.

En opinión de Juan de Lucas, referente del área Internacional de la Asociación Arrabal-AID, la convocatoria ALMA Andalucía constituye “una oportunidad para crecer, ganar autonomía, mejorar competencias y abrir nuevas puertas, especialmente pensada para jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan y que quieren dar un paso adelante hacia su futuro”. La entidad sin ánimo de lucro organizaba la última semana del pasado diciembre y la primera del presente mes de enero sendas sesiones formativas para dar a conocer esta propuesta innovadora, si bien pone a disposición de todo joven interesado en participar en la actual convocatoria la dirección de correo electrónico y la web para ampliar información y resolver todo tipo de dudas.

La iniciativa ALMA (que proviene de las siglas en inglés, "Aim-Learn-Master-Achieve": “Aspirar, Aprender, Dominar, Lograr”) es un programa europeo que tiene por objeto incrementar las habilidades, conocimientos y experiencias de personas jóvenes que ni estudian, ni trabajan, para mejorar su autonomía y autoconfianza de forma que promuevan su activación para integrarse en la sociedad, a través del mercado de trabajo o del sistema educativo. Se trata de una acción de inclusión activa que ofrece a sus participantes una experiencia de activación y empoderamiento basada en actuaciones de formación y aprendizaje, acompañamiento y seguimiento y de prácticas profesionales supervisadas en otro Estado miembro de la UE, en todo momento acompañado por personal tutor y de acuerdo a un Plan de aprendizaje y desarrollo específico para cada participante.

CEO-Y: Creating Employment Opportunities for Youth

La Asociación Arrabal-AID es una de las pocas organizaciones sociales españolas que cuentan con experiencia previa en el desarrollo de iniciativas a través de la convocatoria ALMA. En 2024, una treintena de jóvenes malagueños participaban en el programa de la entidad "CEO-Y: Creating Employment Opportunities for Youth" para contribuir a identificar su objetivo profesional, ofrecer nuevas experiencias y reforzar sus competencias profesionales mediante prácticas laborales en Europa. Una propuesta cofinanciada por la Unión Europea y la European Social Fund Agency, a través de la convocatoria ALMA, dirigida también a jóvenes entre 18 y 29 años en situación de desempleo que no cursaban ninguna enseñanza reglada. El reto de favorecer la integración social del grupo, especialmente de quienes atraviesan situaciones de exclusión social, facilitando su acceso a empleo o formación, se cumplía con creces en esta experiencia piloto, donde el total de participantes pudo realizar a su regreso a Málaga más de una acción relacionada con el acceso al mercado de trabajo, mejora de su formación o realización de prácticas en empresas.

Italia, Alemania y Lituania fueron los países de acogida de estos jóvenes que, divididos en grupos de 10, disfrutaron de una experiencia de inmersión en un entorno real de trabajo, seguido de una fase de acompañamiento a su regreso para favorecer su inclusión social y laboral. Una metodología para fortalecer competencias profesionales y habilidades personales tanto para el crecimiento y desarrollo de cada joven para incorporarse con éxito al mercado de trabajo. En total, 18 meses de intervención social desde la Asociación Arrabal-AID con la cofinanciación de la Unión Europea y la European Social Fund Agency donde cada participante tenía cubiertos todos los gastos de viaje y estancia en el país de destino.