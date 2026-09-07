Alessandra García comienza los ensayos de '¿Tú sabes lo que es una posidonia?' en el Teatro del Soho CaixaBank

La actriz y dramaturga malagueña Alessandra García ha comenzado en el Teatro del Soho CaixaBank los ensayos de su nuevo espectáculo ¿Tú sabes lo que es una posidonia? Una obra producida por el Teatro del Soho CaixaBank que prepara su estreno el

próximo 24 de septiembre y que estará en cartel hasta el 27 de septiembre en Málaga. Esta propuesta escénica plantea la ruptura de la artista con el teatro a través de una conversación íntima que cambiará su modo de hacer para siempre, y de la cual el espectador será testigo.

El espectáculo cuenta con un equipo creativo andaluz, en su mayoría malagueño, encabezado por Alessandra García en la creación, dramaturgia e interpretación, junto a Violeta Niebla (intérprete, dirección de producción y asistencia de dirección), Ramón Gázquez (intérprete y asistencia de dramaturgia), Ximena Carnevale (flowmotion danza), Cinthia Pingel (vestuario), O-SH Studio (espacio escénico), Víctor Jiménez (espacio lumínico), Juan Diego Calzada (espacio sonoro) y Daniel Blacksmith (sonido).

Galardonada con el Premio Max a mejor espectáculo revelación 2022, premio Ojo Crítico de las artes escénicas 2022 y mejor interpretación por los VI Premios Ateneo por su éxito anterior Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, Alessandra García llega a este nuevo proyecto como artista residente del Soho durante esta temporada. Su trayectoria destaca por transitar entre el teatro participativo, relacional y las artes vivas desde una mirada profundamente personal y poética. Su trabajo explora el humor, la intimidad, el espacio y la relación directa con el público, construyendo piezas donde conviven la autobiografía, la reflexión colectiva y la experimentación escénica; una faceta que compagina con la dirección del Festival de Escena Viva Autóctonxs, que celebra este año su quinta edición.

Sinopsis

Era su mastodonte, su cueva dorada, el lugar al que siempre quería abrazar. Ahora quiere irse. Decirle que ha conocido la naturaleza y los espacios infinitos; que su oscuridad ya no le ilumina y que su silencio le atrona. Nos cita para presenciar una ruptura, una conversación, una hoguera de confrontación, una duda que le atraviesa como una columna vertebral.

Nadie habría imaginado que se iría del escenario. Que decidiría pisar la arena y ensayar dentro del agua. El teatro no se quedará callado: aquí van a hablar las dos partes. Decir adiós —a todos los teatros del mundo, a los palcos, a las zonas de carga y descarga, a los

camerinos— da muchísimo vértigo. Los dientes castañean y el corazón palpita como un tema de breakbeat andaluz. El tiempo es la performance más exigente.