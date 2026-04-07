Alejandro Gándara, Javier Fernández Galeano y Santiago Beruete, en programación de Centro Andaluz de las Letras

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone tres actividades literarias dedicadas al ensayo para comenzar el mes de abril.

Autores como Alejandro Gándara, Premio de Ensayo Eugenio Trías 2025, Javier Fernández Galeano, investigador de la UMA, y Santiago Beruete, antropólogo y filósofo, se darán cita en el Centro para conversar sobre sus obras más recientes esta semana. Todas ellas se celebrarán a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo, ha indicado la Junta en un comunicado.

La programación comenzará con dos citas de 'Pensar en compañía', un nuevo ciclo puesto en marcha en todas las provincias para crear un espacio donde debatir y dialogar. El programa parte de la idea de que las cuestiones de las que se ocupan la filosofía y las artes son las mismas: nuestra relación con el mundo.

La primera actividad prevista de este ciclo correrá a cargo del reconocido profesor y escritor Alejandro Gándara, autor de 'Los textos robados a la felicidad. 22 historias para vivir sin miedo' (Galaxia Gutenberg) por los que ha sido galardonado con el mencionado premio. En este ensayo, Gándara recupera la sabiduría de clásicos hebreos y griegos para proponer una ética práctica frente a la angustia moderna.

A través de 22 historias, invita a replantear la felicidad como la capacidad de gestionar la vida con serenidad y desmintiendo interpretaciones académicas. El autor es fundador de la Escuela de las Letras, posteriormente de la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid y ha impartido cursos en universidades españolas y extranjeras. Gándara conversará sobre su obra junto al también escritor Felipe Navarro el martes 7 de abril.

Al día siguiente el investigador y profesor de la UMA Javier Fernández Galeano hablará de su obra 'Obscenidad queer' (Bellaterra Edicions), un libro que arroja luz sobre la producción, el consumo y la circulación de la pornografía y el erotismo en el estado español a lo largo del siglo XX, estableciendo conexiones entre los deseos íntimos queer, la preservación y la censura.

Fernández Galeano es autor de numerosos artículos en revistas, obras colectivas y libros como 'Maricas'. En el encuentro intervendrá Javier Cuevas, comisario del ciclo 'Camp, Copla, Queer' que el Centro Andaluz de las Letras impulsó en 2024 e investigador del Departamento de Historia del arte de la UMA, entidad colaboradora de la actividad a través del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad (Igiuma).

Por otro lado, finalizará la programación una conversación con Santiago Beruete sobre su 'Filosíntesis' (Taurus) dentro de otro nuevo ciclo, titulado 'El bosque en el fin de los tiempos' que dirige el gestor cultural y autor Héctor Márquez. En este espacio se discutirá con un grupo de pensadores la relación entre la Humanidad y la Naturaleza, a través de conceptos como biofilia y ética medioambiental en diferentes provincias.

Santiago Beruete defiende en este ensayo que, al igual que las plantas buscan la luz, los humanos pueden encontrar en el jardín enseñanzas para una vida mejor, sana y sostenible, uniendo espiritualidad, filosofía y naturaleza. Para él la sabiduría o el alimento espiritual bien podría llamarse 'Filosíntesis'.

El autor ha escrito varios poemarios, coleccionados de relatos, novelas y ensayos que han merecido diferentes premios nacionales e internacionales, y ha sido traducido al francés, al italiano, al chino y al árabe. Sus libros son fruto de la fusión entre literatura, jardinería, filosofía y educación, como 'Jardinosofía', 'Verdolatría', 'Un trozo de tierra' y 'Aprendívoros'. La conversación entre Beruete y Márquez está prevista el jueves 9 de abril.