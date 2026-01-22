La Agrupación de Cofradías presenta la tercera edición de ‘Cuaresma en San Julián’ con más de 30 actividades gratuitas

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha presentado la tercera edición de ‘Cuaresma en San Julián’, el ciclo cultural que, por tercer año consecutivo, ofrecerá durante los meses previos a la Semana Santa una amplia programación de actividades de divulgación, análisis, memoria histórica y promoción del patrimonio cofrade. En esta ocasión, más de 30 propuestas gratuitas conforman un calendario que se desarrollará del 26 de enero al 13 de marzo.

La edición de 2026 incorpora como principal novedad una cuarta línea de contenido, que sitúa al Archivo Histórico de la Agrupación como uno de los ejes centrales del programa, junto a las ya consolidadas áreas de Mundo Cofrade, Música y Programa Expositivo. Con esta estructura, las actividades pasarán a distribuirse de lunes a miércoles, reservando los lunes al mundo cofrade, los martes al Archivo Histórico y los miércoles a la música.

Un nuevo espacio para el Archivo Histórico: los “Martes de Archivo”

Tras varias iniciativas puntuales durante la pasada Cuaresma, el Archivo Histórico adquiere protagonismo propio mediante los “Martes de Archivo”, una nueva cita semanal que permitirá profundizar en distintos aspectos históricos y culturales de la Semana Santa: desde una mirada a la Semana Santa de hace un siglo, hasta las relaciones entre Carnaval y Semana Santa, el análisis de la cartelería procesionista o el papel de la televisión cofrade. Esta nueva línea refuerza la labor divulgativa que la Agrupación desarrolla en torno a su patrimonio documental.

Un programa expositivo para mirar a 1931

El Programa Expositivo girará este año en torno a uno de los episodios más significativos del siglo XX malagueño: los sucesos del mayo de 1931. De la mano del escultor José Cano, la muestra ‘Entre la brisa y el llanto. Mayo del 31: 95 años después’ propone una reflexión sobre la pérdida patrimonial sufrida tras la quema de conventos producida apenas un mes después de la Semana Santa de aquel año.

Cuatro hitos culturales ya consolidados

El calendario incorpora de nuevo cuatro grandes hitos que han logrado consolidarse como citas de referencia para el público cofrade y para la ciudad. En primer lugar, la Banda del Real Cuerpo de Bomberos será la encargada de inaugurar la Cuaresma con su concierto del Miércoles de Ceniza, que tendrá lugar en la iglesia de San Julián el 18 de febrero. A continuación, el sábado 7 de marzo, el Auditorio Edgar Neville acogerá la décima edición del Concierto de Marchas Procesionales de la Orquesta Sinfónica de Málaga, que un año más contará con la dirección invitada de Francisco Javier Gutiérrez Juan, director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, y que se celebra gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga.

Asimismo, la iglesia de San Julián volverá a ser el escenario de la final del Concurso Internacional de Composición de Marchas Procesionales “Perfecto Artola”, que alcanza su sexta edición y que organiza la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire en el año en que la popular formación musical celebra su 50 aniversario.

Como cierre del ciclo, y tras el extraordinario respaldo obtenido en 2025, el viernes 13 de marzo la Catedral de la Encarnación acogerá de nuevo la interpretación del Miserere de Eduardo Ocón, obra escrita por el músico de Benamocarra para la Catedral malagueña y que será interpretada por el Coro de Ópera de Málaga junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, con la colaboración del Cabildo Catedral y de la Diputación Provincial de Málaga.

El cante de la saeta, las reliquias y la Pasión como campo de estudio

En 2026, el programa concede un espacio monográfico al cante de la saeta, que será abordado en conferencia–recital por Bonela Hijo, quien analizará sus orígenes, estilos y tradiciones locales.

Completan el ciclo una serie de conferencias especializadas, dedicadas a las reliquias de Cristo (a cargo de Antonio Rafael Fernández Paradas), el proceso histórico–jurídico de la Pasión (por Juan Antonio Martos) y el estudio del bordado religioso en comunidades de vida consagrada, dirigido por el Estudio Santa Conserva.

Ensayos generales y mirada al pasado

Continúan asimismo los ensayos generales, que permiten conocer de primera mano la preparación musical de las bandas procesionales malagueñas. En esta edición se prevén siete ensayos abiertos, todos ellos en la iglesia de San Julián, que se desarrollarán en fines de semana a partir del 31 de enero

Dentro de la línea divulgativa, la sección ‘Cómo hemos cambiado’ ofrecerá nuevas proyecciones de fotografías y vídeos históricos, que permiten reconstruir la evolución estética y ceremonial de la Semana Santa de Málaga a lo largo de las últimas décadas

La Comisión de Cultura de la Agrupación, responsable de la iniciativa, se ha visto reforzada este año con la incorporación de Almudena Marín Hueso, Javier Román Rueda y Alan Antich Durán, junto al fiscal de la Agrupación, Francisco J. Muñoz Cortés, y el responsable de la comisión de Cultura de la Agrupación, Alejandro Cerezo. Mención especial igualmente a Paloma Artola y Santiago J. Otero por su implicación y colaboración en varias de las actividades de la programación.

Inicio del programa de actividades este próximo lunes

Las primeras actividades del ciclo tendrán lugar la próxima semana. El lunes 26 de enero, a las 20:00 horas en la Sala de Juntas de la Agrupación, el historiador del arte Antonio Rafael Fernández Paradas abrirá la programación con la conferencia “Las reliquias de Cristo: anecdotario devocional”.

Un día más tarde, el martes 27 de enero a la misma hora y en la misma sede, el Archivo Histórico de la Agrupación presentará “Hace cien años. La Semana Santa de 1926”, una sesión que permitirá reconstruir la realidad cofrade de aquel año a través de documentación, fotografías y testimonios conservados en los fondos de la institución.