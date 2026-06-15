AEDAS Homes se aproxima a las 400 viviendas en Distrito Zeta en Málaga con su cuarto proyecto, Zeta Crown

AEDAS Homes, promotora residencial de referencia a nivel nacional, se consolida como referente en Distrito Zeta, el nuevo barrio que crece en Málaga capital y que destaca por su carácter innovador, tecnológico y ambiental. La compañía ha lanzado su cuarto proyecto, Zeta Crown, y supera ya a las 400 viviendas en total en el revolucionario ámbito.

Zeta Crown se suma a las promociones Zeta Valley, Zeta Avenue y Zeta Place, las tres ya en construcción y las dos primeras llamadas a marcar un antes y un después en el nuevo barrio de Málaga. “Los primeros vecinos de Distrito Zeta llegarán a finales de 2026 de la mano de AEDAS Homes al residencial Zeta Valley y unos meses después a Zeta Avenue”, remarca Roque Ballesteros, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Costa del Sol.

“Con Zeta Crown, AEDAS Homes da continuidad al éxito que representa Distrito Zeta en su conjunto y de los proyectos de la promotora en particular. El interés por una vivienda en las promociones de la compañía es máximo en esta zona de Málaga y con este cuarto proyecto queremos seguir dando la mejor respuesta a esa fuerte demanda”, señala el Gerente.

La nueva promoción de AEDAS Homes en Distrito Zeta, hasta ahora más conocido como Sánchez Blanca, estará integrada por un total de 137 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con garaje, trastero y completas zonas comunitarias que incluirán piscinas al aire libre de adultos y niños de cloración salina y con solárium, jardines, espacio de juegos infantiles, gimnasio, sala coworking o aparcamiento de bicicletas, entre otras.

Calidad, zonas comunes y sostenibilidad

“AEDAS Homes ha vuelto a diseñar una promoción diferencial en Distrito Zeta replicando la filosofía de los tres primeros proyectos y que tan buena acogida han tenido: cuidadas zonas comunes, buenas calidades de serie y medidas de sostenibilidad, como aerotermia o placas fotovoltaicas, entre otras, que supondrán la certificación energética de consumo doble A y el consiguiente ahorro en las facturas”, indica Roque Ballesteros.

A todo ello hay que añadir que Zeta Crown se encuentra en una ubicación privilegiada dentro del barrio Distrito Zeta, que está a 10 minutos en coche del centro de Málaga y próximo a todo tipo de servicios. “La promoción cierra el bulevar principal, lo que hará que un porcentaje elevado de viviendas disfrute de espectaculares vistas”, especifica el Gerente.

Roque Ballesteros apunta que la promoción Zeta Crown está destinada a un amplio abanico de clientes, principalmente, de la ciudad de Málaga. “Esta oferta es perfecta para jóvenes, tanto ‘singles’ como parejas sin hijos, pero también para matrimonios de mediana edad e incluso inversores”, señala.

La revolución residencial

Distrito Zeta se alza como una zona residencial única en Málaga y en toda España que revolucionará la forma de vivir en Málaga. “Hablamos de una ciudad inteligente o smart city basada en su compromiso con el medioambiente y en su potencial tecnológico, incluido el despliegue del 5G. A todo ello hay que añadir unos espacios comunes que promueven la movilidad y la comunidad de los residentes.”, remarca el Gerente de Zeta Crown.

Show Office en el ‘barrio piloto’

La compañía comercializa Zeta Crown y el producto que queda disponible en Zeta Valley Zeta Avenue, además de la nueva promoción Zeta Place, en un impresionante Show Office en el mismo Distrito Zeta. Este espacio incluye un piso piloto a escala real y una decoración cuidada. Además, se encuentra ubicado en el ‘barrio piloto’ del distrito, lo que permite a los visitantes conocer de cerca las características y ventajas del ámbito.