Rota recuperará en 2021 el convenio de servidumbre de la Base Naval

Rota recuperará en 2021 el convenio con el Gobierno de España por la sobrepoblación que existe en el municipio debido a la Base Naval de Rota. Así, Rota podrá contar a través de la Participación de los Ingresos del Estado de un dinero extra por la prestación de servicios en la ciudad a los más de 3.000 españoles que no están empadronados en la Villa pero a las que el gobierno local presta servicios. Este es uno de los compromisos a los que ha llegado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una visita institucional al Ayuntamiento de Rota donde ha sido recibida por su alcalde, Javier Ruiz Arana, y la corporación local.

La visita ha comenzado con un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género que ha sido asesinada en La Línea de la Concepción. Posteriormente, Montero y Ruiz Arana han mantenido una reunión de poco más de treinta minutos donde han despachado sobre esta y otras medidas de interés para el municipio. Una de ellas es la disposición de Rota del fondo de reconstrucción a los ayuntamientos de cinco mil millones de euros condicionado a la disposición de los remanentes positivos de tesorería y a los que el gobierno roteño no puede acceder. Sobre las críticas de alcaldes en la misma situación, Montero ha asegurado que "no entiende" las críticas negativas ya que son fondos "voluntarios" por los que no están obligados a acceder los ayuntamientos. A este hilo la ministra ha pedido que la oposición presente "un plan B" si no saliera adelante este Decreto Ley.

María Jesús Montero ha destacado que es la primera vez que un gobierno en España articula un mecanismo 'legal' para la disposición de los remanentes positivos por los Ayuntamientos. Ha apostillado que "no es posible" que puedan disponer de los fondos por si mismos ya que incurrirían en endeudamiento. Por lo que asegura que es "la única opción legal" que existía para que los gobiernos locales pudieran invertir los remanentes en sus municipios.