Pedro Pacheco, absuelto de estafa en el caso 'Huertos de Ocio' pero condenado por fraude a la administración pública

Es la última causa judicial que dirimía el ex alcalde de Jerez ante la Justicia

El Tribunal Supremo ha estimado en parte los recursos de la Fiscalía y de la defensa en el caso 'Huertos de Ocio' que juzgaba a Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez de la Frontera, en una operación urbanística realizada por la ya extinta Gerencia Municipal de Urbanismo que él presidía como regidor del municipio jerezano en 2003 para desarrollar unos suelos en la zona de San José Obrero. El ex regidor jerezano no será condenado por estafa pero sí por fraude a la administración pública. El Alto Tribunal ha anulado la condena del fallo dictado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que le impuso un año y nueve meses de prisión, además de una multa e indemnización a favor del Ayuntamiento de 129.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

En relación con el delito a la administración pública, la condena asciende a seis meses de prisión y tres años de inhabilitación, a los que hay que sumar otros tres años y seis meses de inhabilitación por prevaricación, sin pago de responsabilidad civil al Ayuntamiento. Según el contenido de la sentencia a la que ha tenido acceso Onda Cero, se consideraría probado que Pacheco tuvo una intervención "no sólo relevante, sino imprescindible". El Tribunal Supremo considera probado que la empresa 'Xera Promociones' pagó la compensación de más de 120.000 euros al Ayuntamiento de Jerez por la permuta de los terrenos, una documentación que se encontraba en los archivos municipales y que nunca estuvieron dentro de las diligencias procesales y que aparecieron cuando la Audiencia Provincial juzgó el caso.

El Alto Tribunal considera que, al principio de la causa, acusa a Pacheco y a Luis Cruz, ex gerente municipal de urbanismo, por una incorrecta valoración de los terrenos. La Sala de Instancia ha entendido que el valor que se le asignó fue "el real" desplazando "el perjuicio a la falta de pago del montante correspondiente a la diferencia de precio" entre las fincas. La sentencia asegura que "se han cercenado las posibilidades de defensa de los acusados" al acusarle de fraude a la administración por un documento aparecido durante la instrucción y que acreditaría este delito.

En similares condiciones quedaría el ex gerente municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Jerez. Así Pedro Pacheco culmina un largo proceso judicial que comenzó en 2018 por este caso, la última de las causas que ha asumido el ex alcalde jerezano. El regidor no tiene previsto hacer declaraciones.