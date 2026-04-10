1ª SEMIFINAL DE 2026

Más de uno Huelva: Taller de Radio - 10/4/2026

ONDA CERO HUELVA se viste de gala para celebrar la primera semifinal de Taller de Radio en su tercera edición. Alumnos del Colegio Santo Ángel y de Maristas Huelva compiten por un puesto en la gran final. En este programa contamos con la participación de la presidenta de la Fundación Laberinto, Pilar Pereda. El Jurado formado por tres expertos en comunicación: María Pulido, José Luis Camacho Malo y José Angel Ruciero evalúan a los participantes en las tres pruebas en las que demuestran sus destrezas y habilidades comunicativas.