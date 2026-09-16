El Parlamento de Andalucía aprueba por unanimidad una declaración institucional de apoyo a Granada 2031

La declaración institucional supone un nuevo impulso para Granada 2031 y consolida la candidatura como un proyecto compartido más allá de la ciudad y la provincia. El texto aprobado por la Cámara andaluza invita a municipios, instituciones, asociaciones y colectivos de toda Andalucía a hacer suyo el proyecto y a sumarse a la candidatura.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido el respaldo unánime de los grupos parlamentarios y ha asegurado que este acuerdo confirma que “Granada 2031 es ya el proyecto de Andalucía para Europa”.

Carazo ha defendido que Granada afronta la fase final del proceso con la vocación de representar a toda la comunidad andaluza, poniendo en valor su diversidad, talento, patrimonio y capacidad creadora. “Llegamos a esta recta final más fuertes porque llegamos unidos”, ha señalado.

En el Parlamento, la alcaldesa ha estado acompañada por una amplia representación de las instituciones vinculadas a la candidatura, entre ellas el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado; el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Jorge Saavedra; la vicepresidenta de la Diputación de Granada, María Vera; la comisaria de la Capitalidad Cultural, Pilar Aranda; y representantes del CSIC, la Cámara de Comercio, la UGR y el Consorcio Granada Ciudad Europea de la Cultura.

Más de 600 adhesiones suman su apoyo a Granada 2031

El respaldo del Parlamento andaluz se incorpora a un movimiento de adhesiones que continúa creciendo. Más de 600 entidades, instituciones y personalidades de diferentes ámbitos y países han expresado ya formalmente su apoyo a la candidatura.

Entre ellas figuran la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Cámara de Comercio de Granada, la Confederación Granadina de Empresarios, los municipios de la provincia y representantes de los ámbitos de la cultura y la ciencia. También ha recibido el apoyo de medios de comunicación como Onda Cero Grana.

La candidatura cuenta además con la participación de las principales instituciones granadinas en el Consorcio encargado de impulsar y gestionar Granada 2031, con presencia del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, el CSIC, la Cámara de Comercio y la Junta de Andalucía.

Así será la recta final de Granada 2031: varios hitos en noviembre y diciembre

La alcaldesa ha definido el respaldo parlamentario como “un nuevo estímulo para los granadinos en un momento decisivo”. La candidatura encara ahora varios meses clave antes de conocer la decisión definitiva sobre la Capital Europea de la Cultura 2031.

Entre los próximos hitos se encuentran la entrega del Bid Book y la visita de los evaluadores, ambos previstos para noviembre. La decisión final está fijada para el 3 de diciembre de 2026.

La declaración institucional incide también en la dimensión transformadora de la candidatura. El Parlamento considera la cultura como una palanca de transformación capaz de generar empleo y oportunidades y de dejar un legado sostenible e inclusivo para Granada, su provincia y el conjunto de Andalucía.

Bajo el lema “Granada, tierra que inspira, conocimiento que transforma”, el proyecto plantea unir ciencia y cultura, tradición y modernidad, artesanía y tecnología, con la intención de conectar Granada con los valores europeos de convivencia, diversidad y entendimiento.

Otro de los elementos centrales de Granada 2031 será la Universidad de Granada, que en ese mismo año celebrará su V Centenario. La candidatura pretende aprovechar este acontecimiento para reforzar su dimensión científica, europea e internacional.