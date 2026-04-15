Las obras del edificio principal de IFMIF-DONES en Escúzar arrancarán este verano

El proyecto del acelerador de partículas IFMIF-DONES, ubicado en Escúzar, entra en una nueva fase decisiva. Según ha anunciado el director interino del Consorcio IFMIF-DONES España, Moisés Weber, las obras del edificio principal comenzarán este verano, con el inicio de los trabajos de movimiento de tierras y construcción de la estructura central.

“Esperamos que este verano entren las máquinas a mover tierra”, ha señalado Weber, quien ha precisado que se trata de la fase final del edificio principal, tras los trabajos previos ya ejecutados en el complejo científico.

El IFMIF-DONES es una de las infraestructuras científicas más ambiciosas de Europa y aspira a avanzar en el desarrollo de la energía de fusión, un modelo inspirado en el funcionamiento del Sol y las estrellas, considerado una de las principales alternativas energéticas del futuro.

En enero, un consorcio formado por Ferrovial, FCC Construcción y la empresa granadina Añil se adjudicó el contrato de 174 millones de euros para el diseño y construcción de la instalación.

Granada, polo internacional de la industria científica

El anuncio se ha producido en el marco del foro I+DONES, un encuentro que reúne a instituciones y empresas del sector de la ciencia y la innovación. En esta edición se han presentado proyectos con un valor potencial superior a los 2.000 millones de euros, vinculados a futuras licitaciones.

El presidente de Cámara Granada y de la Industry Office, Gerardo Cuerva, ha subrayado que este volumen de inversión “demuestra que Granada ya es un lugar de referencia para la industria de la gran ciencia” y ha destacado la consolidación del ecosistema empresarial en torno al proyecto.