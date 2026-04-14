Mejoran las dos mujeres heridas en el ataque con hacha en Montefrío mientras se reduce el dispositivo policial

Las dos mujeres que permanecen ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Granada tras el ataque con un hacha registrado en Montefrío presentan una evolución positiva. Así lo ha trasladado este martes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha destacado que el estado de salud de ambas ha mejorado en las últimas horas.

“Lo importante es que la evolución desde el punto de vista de la salud es favorable”, ha señalado, subrayando que esta información le ha sido comunicada durante la misma mañana.

En paralelo a la evolución sanitaria de las víctimas, la situación en Montefrío comienza a normalizarse. El representante del Gobierno ha explicado que se está produciendo una retirada progresiva de las unidades de la Guardia Civil desplegadas tras el suceso.

Este dispositivo especial se puso en marcha para evitar posibles incidentes y garantizar la convivencia en la localidad tras la agresión, que generó una fuerte conmoción entre los vecinos. No obstante, la Guardia Civil mantiene la vigilancia activa ante cualquier incidencia relacionada con el caso.

El presunto agresor del hacha de Montefrío permanece en prisión provisional

El autor del ataque fue detenido desde el primer momento por los agentes. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción de Loja decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El suceso, en el que también resultó herido un hombre, continúa bajo investigación judicial mientras las autoridades insisten en la evolución favorable de las víctimas como el dato más positivo tras unos hechos que han marcado a la localidad granadina.