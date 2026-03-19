Más de 12.000 vecinos de Vegas del Genil denuncian tres semanas con “un chorrillo” de agua y acusan a Aguasvira de no dar soluciones

La situación del suministro de agua en Vegas del Genil ha generado un creciente malestar entre sus más de 12.000 habitantes. Según denuncian los vecinos, desde hace tres semanas la presión es “ridícula”, hasta el punto de que de los grifos apenas sale “un chorrillo”.

Esta circunstancia está afectando al día a día de los residentes, que aseguran tener dificultades incluso para realizar acciones cotidianas como ducharse, cocinar o utilizar electrodomésticos.

Reunión con Aguasvira sin soluciones claras

Ante las quejas vecinales, el consorcio Aguasvira, responsable del suministro en el municipio y en otros 21 de la provincia, mantuvo una reunión con los afectados en la Casa de la Cultura de Purchil.

Sin embargo, el encuentro no ha calmado los ánimos. Los vecinos consideran que las explicaciones ofrecidas no son suficientes y critican que los responsables “se están lavando las manos” ante una situación que califican de insostenible.

Desde Aguasvira explican que la causa principal de la baja presión es una avería en la bomba encargada de regular el sistema.

El consorcio asegura que, pese a las molestias, la presión actual se encuentra dentro del mínimo legal permitido, lo que garantiza el suministro básico.

Frente a esta versión, los residentes insisten en que no se trata de un problema puntual. Denuncian que este tipo de incidencias se repiten con frecuencia, lo que genera una sensación de abandono y falta de soluciones estructurales.

Además, reclaman una intervención urgente que permita restablecer un servicio adecuado y estable en todo el municipio.

Quejas también por la cal en el agua

A la baja presión se suma otra preocupación: la presencia de cal en el agua. Desde Aguasvira explican que este fenómeno se debe a la dureza del agua procedente de Deifontes y subrayan que no supone un riesgo para la salud, ya que el organismo humano elimina la cal de forma natural.

No obstante, los vecinos consideran que este problema agrava aún más la calidad del suministro, afectando a electrodomésticos y al uso doméstico diario.