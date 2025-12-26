Marifrán Carazo reivindica estabilidad y orden en Granada con un presupuesto aprobado por tercer año consecutivo

Granada, al igual que España, es una tierra de contrastes, historia y también de viejos fantasmas administrativos. En este contexto, la alcaldesa Marifrán Carazo ha querido destacar en su discurso navideño un hito que puede parecer rutinario, pero que durante años fue una auténtica excepción en el Ayuntamiento: contar con un presupuesto aprobado en tiempo y forma por tercer año consecutivo.

Este logro cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que durante muchísimos años la ciudad funcionó con cuentas prorrogadas, lo que generó graves dificultades para la gestión diaria y el desarrollo de proyectos estratégicos. Según Carazo, esta estabilidad económica es clave para garantizar un mejor funcionamiento de Granada y ofrecer servicios públicos de mayor calidad.

Mejores contratos para servicios esenciales

Uno de los principales beneficios de tener las cuentas municipales en orden es la posibilidad de mejorar los contratos esenciales de la ciudad. La alcaldesa ha señalado de forma concreta el servicio de limpieza, uno de los más sensibles para la ciudadanía y que en los últimos años ha sido objeto de numerosas críticas.

Mensaje de Navidad 2026 de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo

Desde el equipo de gobierno se espera que esta estabilidad presupuestaria permita renovar y mejorar el contrato de limpieza, un aspecto fundamental para la imagen, la salubridad y el día a día de Granada. La alcaldesa ha mostrado su confianza en que pronto se puedan anunciar avances concretos en este ámbito.

Guerra abierta contra las pintadas vandálicas

En su intervención, Marifrán Carazo volvió a insistir en uno de los problemas que, a su juicio, más afean la ciudad: las pintadas vandálicas. Un fenómeno que daña el patrimonio histórico, degrada el espacio público y proyecta una imagen negativa tanto para vecinos como para visitantes.

La alcaldesa ha reiterado su compromiso de poner fin a este tipo de vandalismo, reforzando las políticas de limpieza, control y concienciación. El objetivo es claro: proteger el valor patrimonial y cultural de Granada, una ciudad que vive en gran medida del turismo y de su proyección exterior.