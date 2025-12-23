La Policía Nacional desmantela cuatro plantaciones indoor de marihuana con casi 1.000 plantas en Granada

Agentes de la Comisaría del distrito Norte de Granada llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en viviendas utilizadas exclusivamente como plantaciones interiores de marihuana, logrando desmantelar una red de producción altamente especializada.

Durante las actuaciones, los agentes intervinieron 990 plantas de marihuana listas para su corte, además de plantas en proceso de secado y medio kilo de cogollos secos preparados para su venta. También se incautaron 776 esquejes, 200 gramos de picadura y dos envasadoras al vacío utilizadas para sellar la droga antes de su distribución.

Cuatro viviendas equipadas con tecnología sofisticada para el cultivo indoor

Las viviendas registradas contaban con habitaciones perfectamente acondicionadas para el cultivo intensivo de marihuana. Según la Policía Nacional, disponían de sistemas avanzados de iluminación, aire acondicionado, filtrado de aire, riego automático y dosificación de abono, además de numerosos productos fitosanitarios.

Con autorización judicial, los agentes procedieron a la destrucción del aparataje empleado, incluyendo plafones LED, lámparas halógenas, filtros, ventiladores y equipos de climatización, destacando la alta calidad y sofisticación de las instalaciones.

Detenido un hombre con antecedentes por delitos contra la salud pública

El presunto autor es un varón de 26 años, con antecedentes policiales previos por delitos relacionados con la salud pública. Tras prestar declaración, ha quedado en libertad con cargos, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Durante el operativo, la zona fue asegurada por patrullas de seguridad ciudadana debido a la conflictividad del barrio donde se realizaron los registros.

Endesa alerta del aumento del fraude eléctrico vinculado a la marihuana

Paralelamente, Endesa, a través de su filial e-distribución, ha advertido del incremento del fraude eléctrico asociado a las plantaciones indoor. En los meses de octubre y noviembre, la compañía ha abierto en Granada nueve expedientes semanales por fraude relacionado con marihuana.

Según ha explicado Emilio Jiménez, director de la filial de redes de Endesa en Andalucía y Extremadura, en los once primeros meses del año se han registrado 5.361 expedientes de fraude en la provincia, 595 vinculados a plantaciones de marihuana, de los cuales 84 se concentran en solo dos meses.

Un consumo eléctrico equivalente a 7.500 viviendas

La energía defraudada por estas plantaciones representa el 50,6 % del total de la electricidad robada en Granada hasta noviembre, alcanzando los 26 millones de kilovatios hora, una cifra equivalente al consumo anual de 7.500 viviendas.

“Una sola plantación de marihuana consume lo mismo que unas 80 viviendas”, ha señalado Jiménez, advirtiendo de los graves riesgos para la seguridad que provocan estas conexiones ilegales, que dejan las redes eléctricas desprotegidas y afectan a todos los vecinos.