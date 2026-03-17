Kimber Motor presenta en Granada el nuevo MG S6 EV y refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica

El concesionario Kimber Motor acogió el esperado desvelado del MG S6 EV en un acto que reunió a una amplia representación del sector de la automoción, consolidando a la marca como uno de los referentes en movilidad eléctrica en Granada.

El evento puso de manifiesto el creciente interés por los vehículos eléctricos en la provincia, en un contexto de transformación del sector hacia modelos más sostenibles y eficientes.

Durante el acto, el gerente de Kimber Motor, Alejandro Castilla, subrayó la apuesta del concesionario por la innovación: “Estamos ante un cambio de era. Este modelo no solo completa nuestra gama junto al exitoso S5, sino que eleva la propuesta de MG a un nuevo nivel de sofisticación”.

Por su parte, el director comercial del grupo, José Antonio Jiménez, detalló las principales características del MG S6 EV, destacando:

Alta autonomía, posicionándose como uno de los SUV eléctricos más competitivos

Tecnología avanzada y sistemas de asistencia a la conducción

Interior premium, diseñado para el confort y la versatilidad en el día a día

Este modelo se presenta como el buque insignia de la marca, reforzando su presencia en el mercado eléctrico.

Con este lanzamiento, Kimber Motor consolida su apuesta por ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y por dinamizar la vida social y profesional de Granada mediante eventos que conectan a clientes, empresas y profesionales del sector.

La llegada del MG S6 EV marca un nuevo paso en la evolución hacia una movilidad más sostenible, posicionando a Granada como un enclave cada vez más relevante en el desarrollo del vehículo eléctrico en Andalucía.