Un joven de 19 años, investigado por disparar a un trabajador de TG7 en Granada

La Policía Nacional ha identificado al presunto autor de los disparos que hirieron a un trabajador de TG7, la televisión pública municipal de Granada, durante la madrugada del pasado 28 de septiembre. Los hechos ocurrieron en el polígono industrial de El Florío, cuando la víctima, un hombre de 49 años, descargaba material en la puerta de las instalaciones del grupo de comunicación tras cubrir informativamente la procesión de la Virgen de las Angustias.

Según la investigación policial, un vehículo de alta gama blanco y de aspecto deportivo detuvo su marcha en una de las avenidas del polígono, sobre la una de la madrugada. Desde el interior se efectuaron hasta tres disparos con un arma de aire comprimido. Uno de los perdigones alcanzó al trabajador, que sufrió heridas de carácter leve y tuvo que ser atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el PTS. Otro de los proyectiles impactó contra un turismo estacionado en las inmediaciones y le causó diversos daños materiales.

La operación Atis permite identificar al presunto autor de los disparos

La investigación, bautizada como operación Atis, ha sido desarrollada por el Grupo UDEV I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada. Los agentes iniciaron las pesquisas tras conocer lo ocurrido y, mediante el análisis de pruebas, el seguimiento de indicios y diversas gestiones policiales, consiguieron identificar al presunto responsable.

Se trata de un joven de 19 años que carece de antecedentes policiales. La Policía Nacional le atribuye presuntos delitos leves de lesiones y daños por el ataque que dejó herido al trabajador de la televisión municipal y provocó desperfectos en un vehículo estacionado.

Las diligencias ya están en manos de la autoridad judicial

Una vez identificado el investigado, la Policía Nacional ha remitido las diligencias a la autoridad judicial competente para continuar con la tramitación del caso.

Los hechos se produjeron cuando los trabajadores de TG7 regresaban de realizar la cobertura informativa de la procesión de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. El ataque tuvo lugar mientras descargaban material en las instalaciones del medio de comunicación, situadas en el polígono industrial de El Florío.